Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил, что удалось освободить от оккупации и взять под контроль азербайджанской армии город Физули, в Нагорном Карабахе, и еще 7 сел района.

Об этом Алиев рассказал в обращении к народу, сообщили в Sputnik. Однако, он подчеркнул, что за время армянской оккупации в Физули не осталось ни одного целого здания.

Что было раньше Армянская армия отступает в Нагорном Карабахе

В частности, азербайджанская армия освободила от оккупации такие села в Карабахе:

Гочахмедли,

Чимен,

Джуварли,

Пирахмедли,

Мусабейли,

Урекан,

Дедели Физулинского района.

Город Физули освобожден от оккупации, Физули – наш, Карабах– это Азербайджан! Сердечно поздравляю весь азербайджанский народ по этому случаю,

– сказал глава государства.

Он также добавил, что "Физули является свидетелем армянского фашизма".

Что говорят стороны?

В то же время в Генпрокуратуре Азербайджана заявили, что общее число жертв среди мирного населения Азербайджана к обеду 17 октября достигло 60 человек.

к обеду 17 октября достигло 60 человек. А так называемая "Служба по чрезвычайным ситуациям Карабаха" заявила, что ночью военные Азербайджана обстреляли несколько центральных и окраинных улиц Степанакерта. В результате ночного ракетного обстрела пострадали 3 мирных жителя, их доставили в больницу. Об этом сообщили в Радио Азатутюн.

несколько центральных и окраинных улиц Степанакерта. В результате ночного ракетного обстрела пострадали 3 мирных жителя, их доставили в больницу. Об этом сообщили в Радио Азатутюн. Кроме того, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что в направлении Азербайджана со стороны Вооруженных сил Армении "не велся какой-либо вид огня". Она также отметила, что силы Азербайджана "возобновили ракетные удары по мирным поселениям".

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