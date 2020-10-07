Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о переименовании стратегически важного села Мадагиз в Нагорном Карабахе. Недавно этот населенный пункт освободили от армянской оккупации.

Решение о переименовании села приняли в соответствии с конституцией страны. Теперь село Мадагиз будет называться Суговушан. Об этом сообщили в Администрации президента Азербайджана.

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Село Мадагиз в составе административно-территориального округа села Чайлы Тертерского района Азербайджанской Республики именовать селом Суговушан,

– говорится в сообщении президента.

Что известно о селе Мадагиз

Во время ночных боев 2 октября Азербайджан взял под контроль высоты близ Мадагиза. На следующий день, 3 октября, село удалось освободить от армянской оккупации. В то же время Армения отрицала, что населенный пункт перешел под контроль Азербайджана.

Обратите внимание! Ранее Армения заявляла о возможности признания независимости Нагорного Карабаха. Однако 7 октября премьер-министр Никол Пашинян рассказал, что страна планирует проанализировать ситуацию в регионе. После этого она решит, признавать ли территорию.

Добавим, что конфликт между государствами продолжается уже десятки лет. Боевые действия возобновились 27 сентября в Нагорном Карабахе. Подробнее о ситуации в регионе читайте здесь.