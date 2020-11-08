Министерство обороны Армении заявило, якобы азербайджанские войска планируют войти в город Шуши, недалеко от столицы автономной области – Ханкенди. Мол, они уже смогли приблизиться к дорогам, ведущим в город, и продолжают стягивать свои силы.

По состоянию на сейчас армянская армия сопротивляется, бои тяжелые и упорные. Об этом заявил представитель Минобороны Армении Арцруни Ованнисян, передает Интерфакс.

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Он уверяет, что Азербайджан несет тяжелые потери в боях за город, но продолжает стягивать туда собственные силы. По словам армянского чиновника, кровавые бои за Шуши продолжаются уже трое суток.

Кроме того, боевые действия продолжаются и в ближайших населенных пунктах Каринтак и Лисагор. Между тем Азербайджан заявил об уничтожении военной колонны стрелковой дивизии Армении.

Dследствие обстрела военной колонны, которая двигалась из Агдама в Ханкенди и состоит из трех "КамАЗов", двух "Уралов" и двух БМП, было уничтожено большое количество военнослужащих противника,

– заявил Минобороны Азербайджана.

Почему это важно

Город Шуши расположен далеко в глубине Нагорного Карабаха и совсем близко к Ханкенди (или на армянском Степанакерт) – центру непризнанной "Нагорно-Карабахской республики".

Если войска Азербайджана смогли продвинуться так глубоко, это может означать, что совсем скоро они войдут в Ханкенди и освободят административную столицу оккупированных территорий.



Карта освобожденных Азербайджаном территорий Нагорного Карабаха состоянию на 3 ноября / Инфографика Анадолу

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