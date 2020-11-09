Азербайджан показал видеодоказательства освобождения Шуши: Армения признала
Уже вторые сутки продолжаются споры между Арменией и Азербайджаном о том, под чьим же контролем находится город Шуша в Нагорном Карабахе. Чтобы развеять все сомнения, Миноборона Азербайджана опубликовала видео со своими войсками в городе.
Видео из освобожденного от Армянских военных города Шуши Министерство обороны Азербайджана опубликовало на своем канале в ютуб.
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Кадры, которые должны стать доказательством освобождения города, снятые как в окрестностях Шуши, так и в различных частях внутри города. В частности, в центре, рядом с Шушинской крепостью и тому подобное.
Родная Шуша, ты свободна! Родная Шуша, мы вернулись! Родная Шуша, мы возродим тебя Шуша – наша! Карабах – это Азербайджан!
– заявил Ильхам Алиев в конце видео.
На разных зданиях опустошенного города уже подняли азербайджанские флаги. На кадрах выглядит так, будто в городе не осталось никого, кроме военных Азербайджана.
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К слову, потерю контроля за городом наконец признала и Армения. Пресс-секретарь так называемого лидера Нагорного Карабаха Ваграм Погосян сообщил, что Армения больше совсем не контролирует город.
Сегодня, к сожалению, приходится признавать неудачи, которые все еще сопровождают нас. Город Шуша полностью за пределами нашего контроля, а все пропагандистские тезисы о нем ничего нам не дают,
– заявил Погосян.
Он также предупредил, что Азербайджанские войска уже практически под "столицей республики" Степанакертом и собираются в него заходить.
Подробнее об освобождении Шуши:
- Азербайджан заявил об освобождении оккупированного города Шуши с утра 8 ноября. Зато Армения до сих пор утверждала, что контролирует город. Более того, были и заявления, что Азербайджан начал отступать в этом регионе.
- Вероятно, правительство Армении пыталось просто замалчивать эту тему, чтобы не деморализовать собственную армию. Ведь Шуша – стратегически очень важный город. Ведь он расположен на единой автодороге между территорией Армении и столицей непризнанной "Нагорно-Карабахской республики" Степанакерт.
- Таким образом после восстановления контроля Азербайджаном за Шуши, Степанакерт останется отрезанным от Армении, а также в кольце азербайджанских войск.
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