Уже вторые сутки продолжаются споры между Арменией и Азербайджаном о том, под чьим же контролем находится город Шуша в Нагорном Карабахе. Чтобы развеять все сомнения, Миноборона Азербайджана опубликовала видео со своими войсками в городе.

Видео из освобожденного от Армянских военных города Шуши Министерство обороны Азербайджана опубликовало на своем канале в ютуб.

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Кадры, которые должны стать доказательством освобождения города, снятые как в окрестностях Шуши, так и в различных частях внутри города. В частности, в центре, рядом с Шушинской крепостью и тому подобное.

Родная Шуша, ты свободна! Родная Шуша, мы вернулись! Родная Шуша, мы возродим тебя Шуша – наша! Карабах – это Азербайджан!

– заявил Ильхам Алиев в конце видео.

На разных зданиях опустошенного города уже подняли азербайджанские флаги. На кадрах выглядит так, будто в городе не осталось никого, кроме военных Азербайджана.

Азербайджанские войска зашли в Шушу: смотрите видео

К слову, потерю контроля за городом наконец признала и Армения. Пресс-секретарь так называемого лидера Нагорного Карабаха Ваграм Погосян сообщил, что Армения больше совсем не контролирует город.

Сегодня, к сожалению, приходится признавать неудачи, которые все еще сопровождают нас. Город Шуша полностью за пределами нашего контроля, а все пропагандистские тезисы о нем ничего нам не дают,

– заявил Погосян.

Он также предупредил, что Азербайджанские войска уже практически под "столицей республики" Степанакертом и собираются в него заходить.

Подробнее об освобождении Шуши: