Алиев хочет, чтобы Армения компенсировала Азербайджану ущерб за оккупацию
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что будет добиваться от Армении компенсации ущерба, нанесенного оккупацией Джебраильского и Кельбаджарского районов. Они не относятся к региону Нагорного Карабаха, но в ходе войны были оккупированы почти 30 лет назад.
В центре города Джебраил ни одного целого здания не оставили – все разрушили, только воинскую часть отстроили. Об этом заявил Ильхам Алиев во время поездки в Джебраил, сообщает телеканал AzTV.
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Остальную инфраструктуру, в частности жилые дома, школы, общественные здания, буквально все разрушили. Они за все будут отвечать в международных судах,
– заявил президент Азербайджана.
Он пообещал, что в освобожденные от оккупации районы прибудут международные организации и эксперты, которые и подсчитают стоимость нанесенного за почти 30 лет вреда. Тогда Азербайджан будет добиваться компенсации.
Кроме того, лидер Азербайджана пообещал, что потребуют компенсации также за разрушения в Кельбаджарском районе. Мол, там армяне вырубили деревья, разрушали школы и сжигали дома.
"Они уничтожали все это, думая, что азербайджанское население никогда сюда не вернется, но они глубоко ошиблись – мы вернулись на свою родную землю и все снова восстановим", – заявил Ильхам Алиев.
Подробнее о договоренностях Азербайджана и Армении
- По подписанным договоренностям, Армения остается в Нагорном Карабахе, но те территории, которые вернул Азербайджан, он оставляет за собой.
- В частности Армения должна покинуть Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Армянские войска оттуда выведут полностью.
- Стороны также договаривались провести обмен военнопленными. Контролировать ситуацию с соблюдением договоренностей должны российские миротворцы, которые уже заняли позиции в Нагорном Карабахе.
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