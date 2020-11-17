Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что будет добиваться от Армении компенсации ущерба, нанесенного оккупацией Джебраильского и Кельбаджарского районов. Они не относятся к региону Нагорного Карабаха, но в ходе войны были оккупированы почти 30 лет назад.

В центре города Джебраил ни одного целого здания не оставили – все разрушили, только воинскую часть отстроили. Об этом заявил Ильхам Алиев во время поездки в Джебраил, сообщает телеканал AzTV.

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Остальную инфраструктуру, в частности жилые дома, школы, общественные здания, буквально все разрушили. Они за все будут отвечать в международных судах,

– заявил президент Азербайджана.

Он пообещал, что в освобожденные от оккупации районы прибудут международные организации и эксперты, которые и подсчитают стоимость нанесенного за почти 30 лет вреда. Тогда Азербайджан будет добиваться компенсации.

Кроме того, лидер Азербайджана пообещал, что потребуют компенсации также за разрушения в Кельбаджарском районе. Мол, там армяне вырубили деревья, разрушали школы и сжигали дома.

"Они уничтожали все это, думая, что азербайджанское население никогда сюда не вернется, но они глубоко ошиблись – мы вернулись на свою родную землю и все снова восстановим", – заявил Ильхам Алиев.

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