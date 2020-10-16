Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что прекратить огонь в Нагорном Карабахе 10 октября предложила Армения. В Баку считают, что Армения хотела выиграть время.

На переговоры обе стороны пригласила Россия. Об этом Алеив рассказал в интервью каналу A Haber.

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Почему хотели прекратить огонь

По словам Алиева, Азербайджан согласился прекратить огонь в Нагорном Карабахе для того, чтобы обменять пленных и тела погибших военных.

Им это нужно было для того, чтобы выиграть время, чтобы собрать силы и атаковать снова,

– заявил Алиев.

Президент Азербайджана напомнил, что уже через день после прекращения огня армянские военные обстреляли город Гянджу.

Обратите внимание! Армения и Азербайджан договорились прекратить огонь в Нагорном Карабахе 10 октября. Однако в тот же день стороны возобновили боевые действия.

Основное о конфликте в Нагорном Карабахе: