"Чтобы выиграть время": Азербайджан заявил, что прекратить огонь в Карабахе предложила Армения
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что прекратить огонь в Нагорном Карабахе 10 октября предложила Армения. В Баку считают, что Армения хотела выиграть время.
На переговоры обе стороны пригласила Россия. Об этом Алеив рассказал в интервью каналу A Haber.
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Почему хотели прекратить огонь
По словам Алиева, Азербайджан согласился прекратить огонь в Нагорном Карабахе для того, чтобы обменять пленных и тела погибших военных.
Им это нужно было для того, чтобы выиграть время, чтобы собрать силы и атаковать снова,
– заявил Алиев.
Президент Азербайджана напомнил, что уже через день после прекращения огня армянские военные обстреляли город Гянджу.
Основное о конфликте в Нагорном Карабахе:
- Конфликт между армянами и азербайджанцами вокруг Нагорного Карабаха продолжается уже более века. После прошлой войны, которая закончилась в 1994 году, регион фактически контролирует Армения, но все страны мира признают Нагорный Карабах территорией Азербайджана.
- Полномасштабные боевые действия между двумя странами вновь начались 27 сентября 2020 года, когда Азербайджан обвинил Армению в обстрелах своих позиций.
- Интенсивные бои продолжаются в Нагорном Карабахе до сих пор, хотя стороны договорились прекратить огонь 10 октября на переговорах в Москве.