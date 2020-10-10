Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что на территории его государства есть турецкие истребители F-16. В то же время он заверил, что участия в боевых действиях истребители не берут.

Что турецкие истребители делают в Азербайджане

Турецкие истребители F-16 прибыли в Азербайджан, чтобы принять участие в военных учениях. Об этом в интервью CNN заявил Ильхам Алиев.

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Турция – наш союзник, и проведение здесь военных учений, в том числе с участием военно-воздушных сил – обычное явление,

– подчеркнул Алиев.

По словам президента, из-за пандемии коронавируса в этом году Азербайджан и Турция провели только два военные учения, тогда как в прошлом году их было десять.

"Истребители F-16 стоят на земле, они не осуществляют полеты и ни в каком виде не участвуют в боях", – заверил Алиев.

Кроме того, президент обвинил Армению в распространении фейковых новостей. В первые дни противостояния Ереван заявил, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский самолет Су-25. Как утверждает Алиев, это ложь, а те, кто обвиняют Азербайджан, должны немедленно извиниться.

Интересно! Это впервые Азербайджан официально признал, что на территории государства есть истребители Турции. Ранее журналист The New York Times Кристиан Триберт опубликовал спутниковые фото аэропорта в Гяндже за 3 октября. На них были видны истребители F-16.

Главное о конфликте Армении и Азербайджана

Страны враждуют уже 30 лет. Причиной вражды является Нагорный Карабах. Из-за возобновления боевых действий 27 сентября пострадали мирные жители и военные обеих стран. Накануне стороны договорились о перемирии с 12:00 10 октября, однако боевые действия они так и не прекратили.