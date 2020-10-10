Азербайджан признал присутствие турецких истребителей на территории страны
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что на территории его государства есть турецкие истребители F-16. В то же время он заверил, что участия в боевых действиях истребители не берут.
Что турецкие истребители делают в Азербайджане
Турецкие истребители F-16 прибыли в Азербайджан, чтобы принять участие в военных учениях. Об этом в интервью CNN заявил Ильхам Алиев.
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Турция – наш союзник, и проведение здесь военных учений, в том числе с участием военно-воздушных сил – обычное явление,
– подчеркнул Алиев.
По словам президента, из-за пандемии коронавируса в этом году Азербайджан и Турция провели только два военные учения, тогда как в прошлом году их было десять.
"Истребители F-16 стоят на земле, они не осуществляют полеты и ни в каком виде не участвуют в боях", – заверил Алиев.
Кроме того, президент обвинил Армению в распространении фейковых новостей. В первые дни противостояния Ереван заявил, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский самолет Су-25. Как утверждает Алиев, это ложь, а те, кто обвиняют Азербайджан, должны немедленно извиниться.
Главное о конфликте Армении и Азербайджана
Страны враждуют уже 30 лет. Причиной вражды является Нагорный Карабах. Из-за возобновления боевых действий 27 сентября пострадали мирные жители и военные обеих стран. Накануне стороны договорились о перемирии с 12:00 10 октября, однако боевые действия они так и не прекратили.