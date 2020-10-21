Битва за Карабах продолжается, и второе перемирие не может ее остановить.

Азербайджанские войска продолжают наступление в бывшей "зоне безопасности" на южном фронте Карабаха, и освободили большую часть азербайджанских районов, продвигаясь вдоль Аракса (Нагорного Карабаха – прим. ред.) и границы с Ираном.

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Азербайджанцы вышли к границе с Арменией и подняли флаг над Зангеланом. Ударная группировка идет на север и нацелена на выход к Лачину, до которого осталось 35 километров по прямой, но по дороге расстояние больше. Теперь следует ожидать, что наступающие пойдут по дороге от Зангелана на Горис.

Какие позиции занимают Армения и Азербайджан

Как я уже писал, в случае выхода азербайджанцев на трассу Лачин – Шуша организованное сопротивление в Карабахе будет парализовано. Это основная магистраль. Северная трасса Варденис – Мардакерт очень уязвима и находится под огнем, по ней организовать полноценное снабжение невозможно.

Если армянская армия сумеет остановить продвижение противника к Лачину – позиция на переговорах будет сильной. Возможности для этого есть – ведь рядом Армения.

Армянская армия отступает на юге к границе собственно самой Армении. Здесь нет удобных рубежей обороны и открытая местность, где трудно укрыться от дронов.

Однако армяне целом сохраняют мотивацию и боеспособность, у азербайджанцев нет легкой прогулки после прорыва фронта. Развала сопротивления не происходит, армянская армия сражается даже в таких неблагоприятных условиях, и в горных районах Карабаха на юге продвижение азербайджанцев зафиксировано незначительное, а на севере продвижения вообще нет.

Армения прилагает огромные усилия, чтобы лишить противника господства в воздухе. Вчера армяне выставили видео уничтоженного "Байрактара" – первого сбитого за три недели сражения. Однако господство в воздухе остается за Азербайджаном, сегодня азербайджанцы выложили видео поражения зенитно-ракетного комплекса С-300 и радара ПВО 35Д6. А также видео поражения армянских пехотинцев в траншеях, которые укрываются от управляемых бомб в лисьих норах.

За прошедшие сутки не было информации с обеих сторон об обстрелах населенных пунктов и мирных жителей.

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Битва за Карабах продолжается, и второе перемирие не может ее остановить.

Все зависит от качества организации и оснащения армии, от боеспособности и мотивации бойцов.



Схема продвижения азербайджанских войск в зоне конфликта / Графика Цензор.нет

Подчеркиваю, карта составляется не на основе официальных сообщений сторон, а на основе видео и взаимно подтвержденной информации.