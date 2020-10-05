Азербайджан просит Украину не впускать этнических армян воевать в Карабах
Генпрокурор Азербайджана Камран Алиев обратился к руководителям генпрокуратуры и министерств юстиции ряда стран, среди которых и Украина. Алиев просит не разрешать этническим армянам ехать добровольцами в Нагорный Карабах.
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Соответствующее обращение Камрана Алиева опубликовали на странице генпрокуратуры Азербайджана в фейсбуке. Прежде всего оно касается тех стран, где большая армянская диаспора.
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Армения призвала армян, проживающих за рубежом, принимать участие в вооруженном конфликте с целью увеличения своей живой силы. В СМИ была распространена информация о том, что около тысячи этнических армян прибыли, или собираются прибыть на территорию Азербайджанской Республики,
- заявили в Баку.
На такой шаг, отмечают в Азербайджане, Армения пошла из-за потери собственных позиций.
Страны, к которым обратился Алиев:
- США,
- Канада,
- Австралия,
- Германия,
- Россия,
- Грузия,
- Украина,
- Беларусь,
- Узбекистан,
- Уругвай,
- Ирак,
- Иран,
- Аргентина,
- Бразилия,
- Болгария,
- Польша,
- Ливан,
- Греция,
- Сирия,
- Франция.
Что происходит в Нагорном Карабахе
Из-за Нагорного Карабаха Азербайджан и Армения конфликтуют уже в течение тридцати лет. Активные боевые действия возобновились 27 сентября 2020 года.
По предварительной информации, есть потери не только среди военных, но и гражданского населения. Международное сообщество призвало стороны прекратить противостояние.