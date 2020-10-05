Генпрокурор Азербайджана Камран Алиев обратился к руководителям генпрокуратуры и министерств юстиции ряда стран, среди которых и Украина. Алиев просит не разрешать этническим армянам ехать добровольцами в Нагорный Карабах.

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Соответствующее обращение Камрана Алиева опубликовали на странице генпрокуратуры Азербайджана в фейсбуке. Прежде всего оно касается тех стран, где большая армянская диаспора.

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Армения призвала армян, проживающих за рубежом, принимать участие в вооруженном конфликте с целью увеличения своей живой силы. В СМИ была распространена информация о том, что около тысячи этнических армян прибыли, или собираются прибыть на территорию Азербайджанской Республики,

- заявили в Баку.

На такой шаг, отмечают в Азербайджане, Армения пошла из-за потери собственных позиций.

Страны, к которым обратился Алиев:

США,

Канада,

Австралия,

Германия,

Россия,

Грузия,

Украина,

Беларусь,

Узбекистан,

Уругвай,

Ирак,

Иран,

Аргентина,

Бразилия,

Болгария,

Польша,

Ливан,

Греция,

Сирия,

Франция.

Что происходит в Нагорном Карабахе

Из-за Нагорного Карабаха Азербайджан и Армения конфликтуют уже в течение тридцати лет. Активные боевые действия возобновились 27 сентября 2020 года.

По предварительной информации, есть потери не только среди военных, но и гражданского населения. Международное сообщество призвало стороны прекратить противостояние.