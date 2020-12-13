Азербайджан объяснил, почему в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия
Ситуация в Нагорном Карабахе значительно обострилась 12 декабря. Армения и Азербайджан обмениваются взаимными обвинениями в вооруженных провокациях в регионе. Минобороны Азербайджана сообщило об антитеррористической операции в Нагорном Карабахе.
Антитеррористическая операция в Карабахе
Служба государственной безопасности Азербайджана провела в окрестностях Гадрут в Нагорном Карабахе антитеррористическую операцию. Об этом сообщает Минобороны республики.
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По информации ведомства, там оставались армянские военные, которые совершали теракты против мирных жителей. Ранее в СМИ появилась информация об армянских военных, которые из-за сложных погодных условий заблудились и попали на азербайджанскую территорию. По утверждению Азербайджана, армянские вооруженные формирования не покинули территорию.
Они создали боевые позиции и в последние дни совершили террористические акты и саботаж против азербайджанских мирных жителей и военнослужащих в этом районе,
– заявили в азербайджанском ведомстве.
Как подчеркнули в Минобороны Азербайджана, 26 ноября, то есть уже после подписания мирного соглашения, армяне напали на село Сур Ходжавендского района, убили 3 человека, еще 2 человека получили ранения.
Из-за этого Служба государственной безопасности Азербайджана провела антитеррористическую операцию в этом районе. Подробности операции не разглашаются.
Азербайджан обвинил Армению в провокациях
Вечером 12 декабря перемирие в Нагорном Карабахе было под угрозой срыва. По информации Министерства обороны Армении, Азербайджан предпринял наступление в Карабахе. Зато Азербайджан обвинил армянских военных в провокациях.
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Переговоры Армении и России
Главы Минобороны Армении и России Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу провели переговоры на фоне обострения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении.
Министерство обороны республики Армения решительно осуждает провокацию вооруженных сил Азербайджана. Действующая ситуация... ставит под угрозу хрупкий мир,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что Арутюнян находится с рабочим визитом в России.
Что известно о ситуации в Нагорном Карабахе
- Напряженные отношения между Арменией и Азербайджаном длятся уже не одно десятилетие. Однако активные боевые действия возобновились в конце сентября 2020 года.
- После мощного наступления в Карабахе Армения согласилась подписать соглашение о прекращении огня с Азербайджаном и Арменией.
- В Армении подписание соглашения вызвало волну протестов, ведь шаг премьера Пашиняна восприняли как капитуляцию.
- Зато в Азербайджане прошел парад победы. Пригласили на мероприятие и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
- 12 декабря 2020 года произошел первый случай нарушения режима прекращения огня с момента завершения конфликта. Это нарушение пока остается единственным.
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