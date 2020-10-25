В Нагорном Карабахе в течение 24-25 октября продолжались мощные боевые действия на различных направлениях фронта. Согласно оперативному плану, азербайджанские военные взяли под контроль новые территории.

Вооруженные силы Армении обстреляли позиции армии Азербайджана из стрелкового оружия, танков, минометов и пушек. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджанской Республики.

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Интенсивные боевые действия между армянскими и азербайджанскими военными продолжались на территориях Ходжавендского, Губадлинского и Лачинского районов.

ВС Азербайджана нанесли серьезный ущерб огнем, поэтому продвинулись на новые позиции в разных направлениях.

По сообщению пресс-службы минобороны Азербайджана, в результате огневого удара была уничтожена часть резервистов, которых доставили из Армении в Нагорный Карабах.

Азербайджан готов согласовать прекращение огня в Карабахе, – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью американскому каналу Fox News заявил, что страна готова начать мирные переговоры. По его словам, чем быстрее начнутся переговоры по Нагорному Карабаху, тем быстрее будет найдено урегулирование.

Глава Азербайджана подчеркнул, что военный фактор приводит к большим убыткам и жертвам.

Мы хотим, чтобы военный путь остановился, и мы перешли к переговорам за столом,

– прокомментировал Алиев.

Кроме этого, он также обвинил Армению в том, что страна в течение всех лет имитировала участие в переговорах по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

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