Армия Азербайджана в Нагорном Карабахе освободила еще шесть населенных пунктов – сел. Все они ранее были оккупированы Арменией.

Об этом сообщил президент страны Ильхам Алиев . Соответствующее сообщение появилось на его странице в Twitter. Актуально Обстрел госпиталя и много уничтоженной техники: Азербайджан и Армения провели ночные бои Над какими селами подняли азербайджанский флаг Физулинский район Ариш Джабраильский район Дошулу Ходжавендский район Эдише

Дудукчи

Эдилли

Azerbaijan’s glorious Army has liberated Arish village of Fuzuli district, Doshulu village of Jabrayil district, and Edishe, Dudukchi, Edilli and Chiraguz of Khojavend district. Long live Azerbaijan’s Army! Karabakh is Azerbaijan! — Ilham Aliyev (@presidentaz) October 15, 2020 Добавим, 12 октября Алиев заявлял , что армия Азербайджана освободила около 40 населенных пунктов Нагорного Карабаха. В частности, город Джабраил , 9 сел Джабраильского района и несколько населенных пунктов в Ходжавендском и Физулийском районах. Обратите внимание Азербайджан впервые признал, что обстрелял территорию Армении: почему это важно Ситуация в Нагорном Карабахе: коротко Боевые действия здесь продолжаются уже в течение нескольких недель на различных направлениях. Есть потери как среди военных, так и среди гражданского населения с обеих сторон. Также каждая страна заявляет о значительных повреждениях и ликвидации военной техники.

Началось все утром 27 сентября. Тогда на границе Армении и Азербайджана – в Нагорном Карабахе – возобновились боевые действия. Стороны обвиняют друг друга в провокации конфликта.

В итоге Азербайджане, Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республике объявили военное положение и мобилизацию.

Впоследствии Армения и Азербайджан договорились о перемирии. Огонь должны были прекратить в 12:00 10 октября. Однако тишина длилась всего несколько часов, и государства снова возобновили боевые действия.

ЕС, НАТО, Украина и Россия призывают страны прекратить боевые действия и восстановить переговоры. Турция в свою очередь заявила, что будет поддерживать действия Азербайджана и назвала Армению "наибольшей угрозой миру в регионе".

Нагорный Карабах – регион населенный армянами в составе Азербайджана. Борьба за эту территорию продолжается уже более века.

Текущий конфликт фактически начался в 1988 году, когда Нагорный Карабах захотел выйти из состава Азербайджанской СССР и войти в состав Армянской. А в конце 1980-х проармянские силы при поддержке Еревана взяли Нагорный Карабах под свой контроль. Больше о ходе конфликта в Нагорном Карабахе читайте по ссылке .