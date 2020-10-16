Азербайджан расширил контролируемую территорию в Карабахе
Армия Азербайджана в Нагорном Карабахе освободила еще шесть населенных пунктов – сел. Все они ранее были оккупированы Арменией.
Об этом сообщил президент страны Ильхам Алиев. Соответствующее сообщение появилось на его странице в Twitter.
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Над какими селами подняли азербайджанский флаг
Физулинский район
- Ариш
Джабраильский район
- Дошулу
Ходжавендский район
- Эдише
- Дудукчи
- Эдилли
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Добавим, 12 октября Алиев заявлял, что армия Азербайджана освободила около 40 населенных пунктов Нагорного Карабаха. В частности, город Джабраил, 9 сел Джабраильского района и несколько населенных пунктов в Ходжавендском и Физулийском районах.
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Ситуация в Нагорном Карабахе: коротко
- Боевые действия здесь продолжаются уже в течение нескольких недель на различных направлениях. Есть потери как среди военных, так и среди гражданского населения с обеих сторон. Также каждая страна заявляет о значительных повреждениях и ликвидации военной техники.
- Началось все утром 27 сентября. Тогда на границе Армении и Азербайджана – в Нагорном Карабахе – возобновились боевые действия. Стороны обвиняют друг друга в провокации конфликта.
- В итоге Азербайджане, Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республике объявили военное положение и мобилизацию.
- Впоследствии Армения и Азербайджан договорились о перемирии. Огонь должны были прекратить в 12:00 10 октября. Однако тишина длилась всего несколько часов, и государства снова возобновили боевые действия.
- ЕС, НАТО, Украина и Россия призывают страны прекратить боевые действия и восстановить переговоры. Турция в свою очередь заявила, что будет поддерживать действия Азербайджана и назвала Армению "наибольшей угрозой миру в регионе".
- Нагорный Карабах – регион населенный армянами в составе Азербайджана. Борьба за эту территорию продолжается уже более века.
- Текущий конфликт фактически начался в 1988 году, когда Нагорный Карабах захотел выйти из состава Азербайджанской СССР и войти в состав Армянской. А в конце 1980-х проармянские силы при поддержке Еревана взяли Нагорный Карабах под свой контроль.