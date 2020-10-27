Власть Азербайджана 27 октября подала запрос в Европейский суд по правам человека. В нем говорится о том, чтобы принять какие-то меры в отношении Армении для того, чтобы прекратить конфликт в Нагорном Карабахе.

Там указали, какие конкретно меры необходимы. Об этом сообщили в Европейском суде корреспонденту Укринформа. Внимание Госсекретарь США призвал Армению и Азербайджан соблюдать перемирие Что требует Азербайджан В частности, правительство Азербайджана просит суд указать армянскому Еревану, что нужно: с армянской территории оккупированных территорий Азербайджана прекратить артиллерийские обстрелы и ракетные удары. Речь идет о жилых районах, публичных зданиях, кладбищах и другой гражданской инфраструктуре;

Речь идет о жилых районах, публичных зданиях, кладбищах и другой гражданской инфраструктуре; прекратить любую поддержку тамошней власти (в частности военную, политическую, финансовую и другую);

(в частности военную, политическую, финансовую и другую); не отправлять вооруженные силы и так называемых волонтеров на территорию Азербайджана;

и так называемых волонтеров на территорию Азербайджана; воздержаться от привлечения иностранцев на азербайджанской территории. Кроме этого, Баку требует от Еревана вывести вооруженные силы с территории Азербайджана. В Европейском суде обещают рассмотреть запрос поскорее. Справка. Ранее Армения уже подавала аналогичные запросы в Европейский суд против Азербайджана, а также Турции. О том, что известно о конфликте между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха, – читайте по ссылке.