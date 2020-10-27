Азербайджан судится в Европейском суде из-за Армении: что известно
Власть Азербайджана 27 октября подала запрос в Европейский суд по правам человека. В нем говорится о том, чтобы принять какие-то меры в отношении Армении для того, чтобы прекратить конфликт в Нагорном Карабахе.
Там указали, какие конкретно меры необходимы. Об этом сообщили в Европейском суде корреспонденту Укринформа.
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Что требует Азербайджан
В частности, правительство Азербайджана просит суд указать армянскому Еревану, что нужно:
- с армянской территории оккупированных территорий Азербайджана прекратить артиллерийские обстрелы и ракетные удары. Речь идет о жилых районах, публичных зданиях, кладбищах и другой гражданской инфраструктуре;
- прекратить любую поддержку тамошней власти (в частности военную, политическую, финансовую и другую);
- не отправлять вооруженные силы и так называемых волонтеров на территорию Азербайджана;
- воздержаться от привлечения иностранцев на азербайджанской территории.
Кроме этого, Баку требует от Еревана вывести вооруженные силы с территории Азербайджана. В Европейском суде обещают рассмотреть запрос поскорее.
О том, что известно о конфликте между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха, – читайте по ссылке.