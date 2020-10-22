Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об установлении полного контроля над государственной границей с Ираном. Азербайджанским военным удалось освободить более 30 населенных пунктов. В Ереване говорят, что это дезинформация.

Азербайджан с 27 сентября освободил 142 населенных пункта

Последним шагом к контролю над границей стало освобождение поселка Агбенд. Об этом Алиев написал в твиттере.

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С освобождением населенного пункта Агбенд был обеспечен полный контроль над государственной границей Азербайджана и Исламской Республики Иран. Приветствую народ Азербайджана и Ирана,

– написал президент.

С освобождением населенного пункта Агбенд был обеспечен полный контроль над государственной границей Азербайджана и Исламской Республики Иран. Поздравляю народы Азербайджана и Ирана по этому случаю. Да здравствует победоносная Азербайджанская армия! — Ilham Aliyev (@presidentaz) October 22, 2020

Отметим, что в Баку заявляют, что с конца сентября азербайджанские военные освободили 142 населенных пункта. Они расположены в Нагорном Карабахе, а также прилегающих районах. Среди этих населенных пунктов – города Джабраил, Физули и Зангилан.

Реакция Армении на заявление Алиева

Между тем, в Министерстве обороны Армении информацию о контроле Азербайджана над границей опровергли.