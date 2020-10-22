Азербайджан якобы установил полный контроль над границей с Ираном: Армения опровергает
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об установлении полного контроля над государственной границей с Ираном. Азербайджанским военным удалось освободить более 30 населенных пунктов. В Ереване говорят, что это дезинформация.
Азербайджан с 27 сентября освободил 142 населенных пункта
Последним шагом к контролю над границей стало освобождение поселка Агбенд. Об этом Алиев написал в твиттере.
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С освобождением населенного пункта Агбенд был обеспечен полный контроль над государственной границей Азербайджана и Исламской Республики Иран. Приветствую народ Азербайджана и Ирана,
– написал президент.
Отметим, что в Баку заявляют, что с конца сентября азербайджанские военные освободили 142 населенных пункта. Они расположены в Нагорном Карабахе, а также прилегающих районах. Среди этих населенных пунктов – города Джабраил, Физули и Зангилан.
Реакция Армении на заявление Алиева
Между тем, в Министерстве обороны Армении информацию о контроле Азербайджана над границей опровергли.
Что известно о противостоянии в Нагорном Карабахе?Активные военные действия между Азербайджаном и Арменией начались 27 сентября.
С этого времени были две попытки установить перемирие – 10 и 18 октября. Однако обе они провалились. Стороны обвиняют в срыве договоренностей друг друга. Международное сообщество призывает Ереван и Баку прекратить обстрелы.