Впервые за время боев за Нагорный Карабах 2020 года Азербайджан подтвердил, что нанес ракетный удар по территории Армении. Ереван сразу в ответ заявил, что теперь вправе так же атаковать территорию Азербайджана.

О новых обстоятельствах в конфликте Армении и Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха, который активизировался с 27 сентября, рассказали в "Радио Свобода" 15 октября.

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Ракетный удар со стороны Азербайджана по Армении – факт

14 октября Армения заявила, что Азербайджан обстрелял ракетами их территорию. Такие заявления звучали и раньше, в Азербайджане же постоянно опровергали их.

Однако на этот раз Баку неожиданно подтвердил: да, удар был – по позиции ракетных установок армян, из которых якобы обстреливали гражданские цели в Азербайджане (армяне это отрицают).

Минобороны Азербайджана отчиталось, что ударом по Армении удалось уничтожить тактическую баллистическую ракетную систему в пограничной местности, где гражданских объектов нет.

В ответ в Минобороны Армении отметили: "по той же логике" оставляем за собой право ударить по любой военной цели на территории Азербайджана.

Почему признание удара по Армении существенно меняет ситуацию

Того же 14 октябрю Путин (Россия якобы поддерживает Армению) и Эрдоган (Турция является союзником Азербайджана) поговорили по телефону о Нагорном Карабахе – впервые с начала конфликта 27 сентября.

Радикальных заявлений после разговора не было: обе страны призвали стороны конфликта вернуться к переговорам (хотя Эрдоган при этом подчеркнул, что Азербайджану должны вернуть "оккупированные территории").

Однако обстрел Азербайджаном территории Армении, признанный Баку, изменил международную диспозицию: теперь Ереван теоретически может обратиться законно к России с требованием выполнить союзнические обязательства по ОДКБ.

Статья 4 договора о коллективной безопасности предусматривает, что в условиях "вооруженного нападения, угрожающего безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитета против любой страны-участницы", все остальные страны-участницы по просьбе пострадавшего государства "немедленно окажут необходимую помощь, включая военную".

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До сих пор все боевые действия происходили на территории, международно признанный как территория Азербайджана (фактически же речь идет о Нагорном Карабахе, который Баку не контролирует).

Азербайджан потерял контроль над территорией Нагорного Карабаха в начале 90-х после развала СССР и войны с Арменией. С тех пор эти земли контролируют армяне, они там и составляют большинство населения.