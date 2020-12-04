Азербайджан выразил протест Франции из-за резолюции о защите армян
МИД Азербайджана вызвало посла Франции Захари Гросса. Французскому диппредставителю объявили протест из-за резолюции о защите армянского народа. Этот документ приняла Национальная ассамблея (нижняя палата французского парламента).
Азербайджан выразил протест Франции: детали
О том, что "решительный протест азербайджанской стороны довели до сведения другой стороны", сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.
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Национальная ассамблея Франции одобрила резолюцию "О защите армянского народа и христианских общин в Европе и на Востоке". МИД Азербайджана расценивает ее как необоснованную, недружественную и провокационную,
– говорится в заявлении.
Заметим, что недавно посол Франции в Азербайджане написал в твиттере: "Французское правительство признает независимость своего парламента, но не признает независимость Карабаха".
Какие события этому предшествовали
- Накануне Национальное собрание Франции поддержало резолюцию с призывом к правительству страны признать независимость Карабаха.
- В конце ноября такую же резолюцию принял и Сенат Франции.
- После этого перед французским посольством в Баку прошли акции протеста, а некоторые депутаты азербайджанского парламента предложили отозвать посла из Парижа.
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