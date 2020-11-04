Азербайджан взял под свой контроль еще 7 населенных пунктов в Карабахе: заявление Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что азербайджанские Вооруженные силы освободили от армянской армии 7 населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Алиев подчеркнул, что армяне должны освободить еще по меньшей мере 3 района.
В Азербайджане заявили, что с 27 сентября в зоне нагорно-карабахского конфликта азербайджанские военные взяли под контроль 210 населенных пунктов. Об этом Алиев сообщил в твиттере.
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Президент Азербайджана заявил о взятии под контроль таких населенных пунктов:
- Мирак,
- Кавдар,
- Мешедиймисмейли,
- Шефибейли,
- Башарат,
- Гаракишилер,
- Гараджалли.
Ранее президент Азербайджана сказал, что готов остановить войну в Нагорном Карабахе. Однако для этого Армения должна вывести войска из региона.
Я неоднократно говорил и могу еще раз повторить, что если премьер-министр Армении примет обязательство об освобождении других территорий, то мы готовы остановиться сегодня же. Пока он не взял на себя таких обязательств,
- сказал глава Азербайджана.
За что воюют в Нагорном Карабахе
- Конфликт вокруг Нагорного Карабаха продолжается уже более 30 лет, а сейчас разгорелся с новой силой.
- Стоит отметить, что большую часть Нагорного Карабаха составляют этнические армяне. Не удивительно, что этот регион еще раньше заявил о своем желании стать частью Армянской ССР.
- Однако еще до распада Советского Союза и образования независимых Армении и Азербайджана Нагорно-Карабахская автономная область входила в состав Азербайджанской ССР.
- Серьезные вооруженные столкновения начались еще в 1990 году. В 1992 году Нагорно-Карабахский парламент провозгласил независимость так называемой Нагорно-Карабахской Республики.
- Только в 1994 году стороны подписали Бишкекский протокол, который предусматривал прекращение огня. Несмотря на это, в районе Нагорного Карабаха между странами время от времени происходили вооруженные столкновения, которые не перерастали в масштабные военные действия.
- Однако 27 сентября 2020 года на территории Нагорного Карабаха началось обострение давнего военного конфликта.
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