Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что азербайджанские Вооруженные силы освободили от армянской армии 7 населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Алиев подчеркнул, что армяне должны освободить еще по меньшей мере 3 района.

В Азербайджане заявили, что с 27 сентября в зоне нагорно-карабахского конфликта азербайджанские военные взяли под контроль 210 населенных пунктов. Об этом Алиев сообщил в твиттере.

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Президент Азербайджана заявил о взятии под контроль таких населенных пунктов:

Мирак,

Кавдар,

Мешедиймисмейли,

Шефибейли,

Башарат,

Гаракишилер,

Гараджалли.

Victorious Armed Forces of Azerbaijan have liberated Mirek and Kavdar villages of Jabrayil, Meshediismayilli and Shefibeyli villages of Zengilan, Basharat, Garakishiler and Garajalli villages of Gubadli. Long live Azerbaijan’s Armed Forces! Karabakh is Azerbaijan! — Ilham Aliyev (@presidentaz) November 4, 2020

Ранее президент Азербайджана сказал, что готов остановить войну в Нагорном Карабахе. Однако для этого Армения должна вывести войска из региона.

Я неоднократно говорил и могу еще раз повторить, что если премьер-министр Армении примет обязательство об освобождении других территорий, то мы готовы остановиться сегодня же. Пока он не взял на себя таких обязательств,

- сказал глава Азербайджана.

За что воюют в Нагорном Карабахе

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха продолжается уже более 30 лет, а сейчас разгорелся с новой силой.

Стоит отметить, что большую часть Нагорного Карабаха составляют этнические армяне . Не удивительно, что этот регион еще раньше заявил о своем желании стать частью Армянской ССР.

. Не удивительно, что этот регион еще раньше заявил о своем желании Однако еще до распада Советского Союза и образования независимых Армении и Азербайджана Нагорно-Карабахская автономная область входила в состав Азербайджанской ССР.

Серьезные вооруженные столкновения начались еще в 1990 году. В 1992 году Нагорно-Карабахский парламент провозгласил независимость так называемой Нагорно-Карабахской Республики.

так называемой Нагорно-Карабахской Республики. Только в 1994 году стороны подписали Бишкекский протокол , который предусматривал прекращение огня. Несмотря на это, в районе Нагорного Карабаха между странами время от времени происходили вооруженные столкновения, которые не перерастали в масштабные военные действия.

, который предусматривал прекращение огня. Несмотря на это, в районе Нагорного Карабаха между странами время от времени происходили вооруженные столкновения, которые не перерастали в масштабные военные действия. Однако 27 сентября 2020 года на территории Нагорного Карабаха началось обострение давнего военного конфликта.

Подробнее о ходе конфликта Армении и Азербайджана – читайте здесь.

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