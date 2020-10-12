Войска Азербайджана взяли под контроль в Нагорном Карабахе несколько населенных пунктов. Впоследствии власти страны объявят, какие именно села или города освободили.

Азербайджанская армия ежедневно берет под контроль новые города и села Нагорного Карабаха. Об этом заявил президент Азербайджана, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

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Я могу сказать, что на сегодня несколько населенных пунктов под нашим контролем, просто мы еще не зашли на эти территории, потому что с военной точки зрения в этом нет необходимости. Однако через определенный период времени мы объявим о новых достижениях,

– подчеркнул президент.

Заметим, накануне Алиев заявлял, что армия Азербайджана освободила около 40 населенных пунктов Нагорного Карабаха. В частности, город Джабраил, 9 сел Джабраильского района. Кроме этого, говорили об освобождении нескольких населенных пунктов в Ходжавендском и Физулийском районах.

Что известно о перемирии в Нагорном Карабахе

Ранее Азербайджан и Армения договорились о перемирии, которое должно было бы действовать с 12:00 10 октября. Однако сразу же после его начала стороны сорвали договоренности. В регионе до сих пор продолжаются ожесточенные бои. Подробнее о том, что происходит в Нагорном Карабахе, – читайте здесь.