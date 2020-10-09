Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его армия якобы взяла под контроль сразу 9 населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Минобороны Армении уже опровергло эту информацию.

Армия Азербайджана якобы захватила формальный районный центр Гадрут. В обращении к народу 9 октября, Алиев назвал это исторической победой, сообщает Интерфакс-Украина.

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Кроме того, Азербайджан якобы контролирует такие села:

Чайли;

Йухары Гюздяк;

Горадиллы;

Гишлаг;

Гараджали;

Эфендиляр;

Сулейманл;

Сур.

Ежедневно с фронта поступают хорошие новости, наши офицеры и солдаты с честью выполняют боевые задачи. Кроме этого, захватив стратегические высоты, они (солдаты – 24 канал) получают доступ к более выгодным позициям,

– подчеркнул Алиев.

Президент также рассказал, что армия Азербайджана намного мощнее, чем войско соперника.

"Сначала война, потом – политика"

Азербайджанский лидер признался, что никогда не соглашался с утверждениями международных организаций, якобы в Нагорном Карабахе нет военного конфликта. За 30 лет переговоры так и не принесли никакого результата. Аргесор не покинул территории Азербайджана. Сейчас, по мнению Алиева, конфликт нужно решить военно, а уж тогда возвращаться к политическим дискуссиям.

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Что говорит Армения

Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что сейчас находится в Гадруте и видит там только армян.

Обратите внимание! В Москве 9 октября проходят переговоры России, Армении и Азербайджана по конфликту в Нагорном Карабахе. В нем принимают участие министр иностранных дел этих стран – Сергей Лавров, Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян. Подробнее о ходе конфликта в Нагорном Карабахе читайте здесь.