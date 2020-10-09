Азербайджан захватил 9 населенных пунктов в Нагорном Карабахе: что говорит Армения
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его армия якобы взяла под контроль сразу 9 населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Минобороны Армении уже опровергло эту информацию.
Армия Азербайджана якобы захватила формальный районный центр Гадрут. В обращении к народу 9 октября, Алиев назвал это исторической победой, сообщает Интерфакс-Украина.
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Кроме того, Азербайджан якобы контролирует такие села:
- Чайли;
- Йухары Гюздяк;
- Горадиллы;
- Гишлаг;
- Гараджали;
- Эфендиляр;
- Сулейманл;
- Сур.
Ежедневно с фронта поступают хорошие новости, наши офицеры и солдаты с честью выполняют боевые задачи. Кроме этого, захватив стратегические высоты, они (солдаты – 24 канал) получают доступ к более выгодным позициям,
– подчеркнул Алиев.
Президент также рассказал, что армия Азербайджана намного мощнее, чем войско соперника.
"Сначала война, потом – политика"
Азербайджанский лидер признался, что никогда не соглашался с утверждениями международных организаций, якобы в Нагорном Карабахе нет военного конфликта. За 30 лет переговоры так и не принесли никакого результата. Аргесор не покинул территории Азербайджана. Сейчас, по мнению Алиева, конфликт нужно решить военно, а уж тогда возвращаться к политическим дискуссиям.
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Что говорит Армения
Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что сейчас находится в Гадруте и видит там только армян.