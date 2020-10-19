Азербайджан захватил города в Нагорном Карабахе: появилось видео оттуда
Азербайджанская сторона предприняла наступление на Нагорный Карабах. Минобороны страны опубликовало видеоролик из захваченных городов.
На южном направлении заняли города Физули (Физулинский район Азербайджана) и Гадрута (Ходжавендский район), сообщает 24 канал.
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Видео захваченных территорий опубликовало Министерство обороны Азербайджана.
На нем заметно, что улицы Физули пустуют – на них нет местных жителей. Кроме того, в городах лежит заброшенная военная техника, оружие и боеприпасы.
Азербайджан захватил города в Нагорном Карабахе: смотрите видео оттуда
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