Азербайджанская сторона предприняла наступление на Нагорный Карабах. Минобороны страны опубликовало видеоролик из захваченных городов.

На южном направлении заняли города Физули (Физулинский район Азербайджана) и Гадрута (Ходжавендский район), сообщает 24 канал.

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Видео захваченных территорий опубликовало Министерство обороны Азербайджана.

На нем заметно, что улицы Физули пустуют – на них нет местных жителей. Кроме того, в городах лежит заброшенная военная техника, оружие и боеприпасы.

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Обратите внимание! Армения и Азербайджан договорились о перемирии 10 октября, но оно длилось недолго – всего несколько часов. 18 октября армянская сторона заявила, что Азербайджан начал наступление в южной части Нагорного Карабаха. Обе стороны несут потери. Детали о ситуации в регионе узнавайте по ссылке.

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