Азербайджан захватил воинскую часть Армении: появились видео
Во время проведения боевой операции на Физулинском направлении Азербайджану удалось захватить военный объект армянской армии.
В Минобороны Азербайджана также показали, как их солдат захватил позиции армянских спецсил. Соответствующие видео появились 18 октября на ютуб-канале ведомства.
Ранее Война в Карабахе: армия Азербайджана взяла под свой контроль еще ряд населенных пунктов
Азербайджанская сторона заверила, что "враг, оставив боевую технику, боеприпасы и другие военные средства, был вынужден бежать". В ведомстве также заявили, что их армия сохраняет преимущество на всех линиях фронта.
Захват Азербайджаном воинской части Армении: видео
Азербайджанский солдат захватил позиции армянских спецсил: видео
Как отреагировали в Армении
Пресс-секретарь Минобороны Армении прокомментировала заявление Азербайджана. Соответствующее сообщение появилось у нее на телеграмм-странице.
Она написала, что "армия Азербайджана, грубо нарушив достигнутое соглашение о прекращении огня, осуществила атаку в направлении армянских позиций".
Шушан Степанян также добавила, что места с точной геолокацией и время зафиксировали 18 октября камеры видеонаблюдения так называемой "армии обороны Арцаха" (непризнанной "Нагорно-Карабахской Республики").
Ситуация в Нагорном Карабахе: что известно
- 18 октября Армения заявила о наступлении Азербайджана в Нагорном Карабахе. Ранее Ереван сообщал о нарушении перемирия со стороны Баку.
- Азербайджанские военные применили артиллерию, отметили в Минобороны Армении. В то же время, по данным Баку, армянские военные устроили минометный обстрел по позициям Азербайджана.
- Все эти сообщения раздаются на фоне очередной договоренности между сторонами по гуманитарному перемирию в Нагорном Карабахе. Оно должно было начаться в полночь в ночь на 18 октября.
- Обе стороны конфликта накануне – 10 октября – уже договаривались о перемирии, которое было нарушено в тот же день.