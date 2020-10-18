Во время проведения боевой операции на Физулинском направлении Азербайджану удалось захватить военный объект армянской армии.

В Минобороны Азербайджана также показали, как их солдат захватил позиции армянских спецсил. Соответствующие видео появились 18 октября на ютуб-канале ведомства.

Ранее Война в Карабахе: армия Азербайджана взяла под свой контроль еще ряд населенных пунктов

Азербайджанская сторона заверила, что "враг, оставив боевую технику, боеприпасы и другие военные средства, был вынужден бежать". В ведомстве также заявили, что их армия сохраняет преимущество на всех линиях фронта.

Захват Азербайджаном воинской части Армении: видео

Азербайджанский солдат захватил позиции армянских спецсил: видео

Как отреагировали в Армении

Пресс-секретарь Минобороны Армении прокомментировала заявление Азербайджана. Соответствующее сообщение появилось у нее на телеграмм-странице.

Она написала, что "армия Азербайджана, грубо нарушив достигнутое соглашение о прекращении огня, осуществила атаку в направлении армянских позиций".

Шушан Степанян также добавила, что места с точной геолокацией и время зафиксировали 18 октября камеры видеонаблюдения так называемой "армии обороны Арцаха" (непризнанной "Нагорно-Карабахской Республики").

Ситуация в Нагорном Карабахе: что известно

18 октября Армения заявила о наступлении Азербайджана в Нагорном Карабахе. Ранее Ереван сообщал о нарушении перемирия со стороны Баку.

Азербайджанские военные применили артиллерию, отметили в Минобороны Армении. В то же время, по данным Баку, армянские военные устроили минометный обстрел по позициям Азербайджана.

Все эти сообщения раздаются на фоне очередной договоренности между сторонами по гуманитарному перемирию в Нагорном Карабахе. Оно должно было начаться в полночь в ночь на 18 октября.

Обе стороны конфликта накануне – 10 октября – уже договаривались о перемирии, которое было нарушено в тот же день.

Полномасштабные боевые действия на территории Нагорного Карабаха вспыхнули 27 сентября. Армения и Азербайджан объявили военное положение и начали мобилизацию.



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