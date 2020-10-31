В Азербайджане оценили возможность вмешательства третьих стран в ситуацию в Нагорном Карабахе
Азербайджан выступает против участия третьих стран в конфликте в Нагорном Карабахе. Президент страны Ильхам Алиев убежден, что для этого нет оснований.
Азербайджан против участия других стран в войне в Карабахе
В то же время Армения стремится вовлечь ряд соседних стран в конфликт. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью ARD, пишет Интерфакс-Азербайджан.
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Мы не хотим привлечения какой-либо третьей страны (к конфликту – 24 канал). Мы также не видим возможности привлечения любой страны. Поскольку все соседние страны – это наши партнеры и друзья,
– пояснил Алиев.
Он считает, что попытки Армении втянуть в войну кого - то еще не будут успешными. "Это война между нами и Арменией, и все остальные должны держаться дальше от нее", – уточнил президент.
Алиев добавил, что турецкие истребители F-16 находятся в Азербайджане, но не были использованы в боевых действиях в Нагорном Карабахе.
Что известно о готовности РФ помочь Армении
31 октября премьер Армении Никол Пашинян направил письмо Владимиру Путину с просьбой о помощи. В частности, он попросил российского лидера содействовать в "обеспечении безопасности".
В МИД РФ ответили, что готовы оказать Еревану "всю необходимую помощь". Однако есть условие – все столкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении.
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