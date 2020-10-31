Азербайджан выступает против участия третьих стран в конфликте в Нагорном Карабахе. Президент страны Ильхам Алиев убежден, что для этого нет оснований.

Азербайджан против участия других стран в войне в Карабахе

В то же время Армения стремится вовлечь ряд соседних стран в конфликт. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью ARD, пишет Интерфакс-Азербайджан.

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Мы не хотим привлечения какой-либо третьей страны (к конфликту – 24 канал). Мы также не видим возможности привлечения любой страны. Поскольку все соседние страны – это наши партнеры и друзья,

– пояснил Алиев.

Он считает, что попытки Армении втянуть в войну кого - то еще не будут успешными. "Это война между нами и Арменией, и все остальные должны держаться дальше от нее", – уточнил президент.

Алиев добавил, что турецкие истребители F-16 находятся в Азербайджане, но не были использованы в боевых действиях в Нагорном Карабахе.

Что известно о готовности РФ помочь Армении

31 октября премьер Армении Никол Пашинян направил письмо Владимиру Путину с просьбой о помощи. В частности, он попросил российского лидера содействовать в "обеспечении безопасности".

В МИД РФ ответили, что готовы оказать Еревану "всю необходимую помощь". Однако есть условие – все столкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении.

Обратите внимание! 26 октября в Нагорном Карабахе начало действовать третье перемирие. О нем Азербайджан и Армения договорились во время переговоров в США. Однако его нарушают, как и предыдущие два. 30 октября стороны достигли согласия не стрелять в мирные объекты и гражданское население. Подробнее о ситуации в регионе читайте по ссылке.