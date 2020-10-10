Министерство обороны Азербайджана заявило об обстрелах со стороны Армении 10 октября. В то же время Ереван сообщил о 28 погибших военных. Накануне в Москве государства договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября.

Погибшие армянские военнослужащие

Среди 28 погибших армянских военных 20 родились после 2000 года. Самый молодой из погибших – 2002 года рождения. Об этом сообщили в Министерстве обороны Армении.

Читайте также Сколько продлятся активные боевые действия в Нагорном Карабахе: прогноз эксперта

Противник пытается изменить ситуацию до 10 октября в гуманитарных целях. Он применил ударный БПЛА в направлении сельской общины Иерицванк, а также поселка Арцваник Капанского региона Сюникской области Армении,

– добавили в министерстве.

Что известно о боевых действиях в Нагорном Карабахе

По информации Министерства обороны Азербайджана, боевые действия происходят в городе Гадрут в Нагорном Карабахе.

"С полудня 9 октября до утра 10 октября на всей протяженности фронта продолжались боевые действия различной интенсивности, противнику нанесли огневые удары. Противник усиленно обстреливает Гадрут со стороны Ходжалы из ракетных установок", – подчеркнули в министерстве.

В Азербайджане отметили, что их армия принимает "адекватные меры против вооруженных сил Армении".

Боевые потери Армении

Из-за обстрелов Армении Азербайджан начал наступательные действия.

В результате этого вышли из строя 13 армянских танков, 4 РСЗО БМ-21 "Град" и 6 гаубиц Д-20 и Д-30.

Пострадали 3 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация" и 2 зенитные установки M55 "Застава".

Также поломались 2 радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы.

Обратите внимание! Армения и Азербайджан враждуют уже 30 лет за Нагорный Карабах. Ситуация обострилась 27 сентября. Оба государства сообщили о потерях среди мирного населения и военных. Накануне министры иностранных дел стран провели мирные переговоры. Они заключили документ о прекращении огня, а также возвращении к переговорам в минском формате.