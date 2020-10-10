Армения продолжила обстрелы, – Азербайджан
Министерство обороны Азербайджана заявило об обстрелах со стороны Армении 10 октября. В то же время Ереван сообщил о 28 погибших военных. Накануне в Москве государства договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября.
Погибшие армянские военнослужащие
Среди 28 погибших армянских военных 20 родились после 2000 года. Самый молодой из погибших – 2002 года рождения. Об этом сообщили в Министерстве обороны Армении.
Читайте также Сколько продлятся активные боевые действия в Нагорном Карабахе: прогноз эксперта
Противник пытается изменить ситуацию до 10 октября в гуманитарных целях. Он применил ударный БПЛА в направлении сельской общины Иерицванк, а также поселка Арцваник Капанского региона Сюникской области Армении,
– добавили в министерстве.
Что известно о боевых действиях в Нагорном Карабахе
По информации Министерства обороны Азербайджана, боевые действия происходят в городе Гадрут в Нагорном Карабахе.
"С полудня 9 октября до утра 10 октября на всей протяженности фронта продолжались боевые действия различной интенсивности, противнику нанесли огневые удары. Противник усиленно обстреливает Гадрут со стороны Ходжалы из ракетных установок", – подчеркнули в министерстве.
В Азербайджане отметили, что их армия принимает "адекватные меры против вооруженных сил Армении".
Боевые потери Армении
Из-за обстрелов Армении Азербайджан начал наступательные действия.
- В результате этого вышли из строя 13 армянских танков, 4 РСЗО БМ-21 "Град" и 6 гаубиц Д-20 и Д-30.
- Пострадали 3 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация" и 2 зенитные установки M55 "Застава".
- Также поломались 2 радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы.