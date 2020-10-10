Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе должен был начать действовать с 12:00 10 октября. Однако только к вечеру стороны вроде перестали стрелять. А уже через несколько часов в Баку заявили о гибели гражданского.

Местный житель погиб в результате обстрела

Обстрел, во время которого погиб местный житель, произошел около 19:00. Об этом информирует Генпрокуратура Азербайджана в фейсбуке.

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Погиб житель села Чаменлы Гюндуз Хусейнов. Ему было 46 лет.

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело сразу по трем статьям. Следователи работают на месте происшествия.

Главное о перемирии между Баку и Ереваном

Отметим, что о перемирии договорились в Москве министры иностранных дел Азербайджана и Армении 9 октября. Однако еще с ночи 10 октября в Нагорном Карабахе продолжались ожесточенные бои.

Только к вечеру официальный Баку сообщил о прекращении огня с стороны своих военных. Азербайджан вроде подавил огневые точки противника. Подтвердили режим прекращения огня и в Армении. Однако в Ереване добавили, что нарушения со стороны Азербайджана таки происходят.

Самое главное о конфликте между Азербайджаном и Арменией можно узнать здесь.