Официальный Баку сообщил, что второй по величине город Азербайджана Гянджа вечером 16 октября мощно обстреляли ракетами с территории Армении. В соцсетях очевидцы пишут о двух десятках разрушенных жилых домов. Сейчас люди пытаются разобрать завалы и помочь выжившим.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что через 13 часов после установления гуманитарного перемирия второй по величине город страны Гянджа претерпел от ракетного обстрела со стороны Армении. Об этом проинформировало издание zerkalo.az.

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В твиттере помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев написал, что более 20 домов, по предварительным данным, разрушены в результате ракетного обстрела. Известно о трех десятках раненых и пятерых погибших, среди которых – младенец.

Мирные жители второго по величине города Азербайджана подвергаются неизбирательной и прицельной ракетной атаке со стороны Армении. Беспринципные призывы к гуманитарному прекращению огня должны привести к этим военным преступлениям # Армении . По предварительным данным, разрушено более 20 домов. pic.twitter.com/fznh82kqur - Хикмет Гаджиев (@HikmetHajiyev) 16 октября 2020 г.

Разрушения в городе Гянджи 16 октября: фото из соцсетей

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла информацию Баку об ударах по Азербайджану с территории ее страны, как делала это и раньше (Азербайджан уже неоднократно заявлял об обстрелах Гянджи из Армении).

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Коротко о ситуации вокруг Нагорного Карабаха

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, и до сих пор на линии соприкосновения продолжаются бои.

Азербайджан и Армения ввели военное положение, объявили мобилизацию.

Стороны обвиняют друг друга в провокациях, сообщают об убитых и раненых, среди которых есть гражданские.