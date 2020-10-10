В Баку говорят, что к вечеру 10 октября прекратили огонь в Нагорном Карабахе. О перемирии министры иностранных дел Армении и Азербайджана договорились 9 октября в Москве.

Огневые точки армянской стороны подавили

Азербайджанские военнослужащие подавили огневые точки армянской стороны. Об этом сообщил представитель администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов, информирует ТАСС.

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Официальный Баку словно получил подтверждение, о том, что в Карабахе установлен режим прекращения огня.

Мы созванивались некоторое время назад, по их информации огонь прекращен около двух часов назад,

– рассказал Ахундов.

Что говорят в Армении

Армянская сторона тоже подтвердила, что боевые действия прекратили. По сообщению Минобороны страны, "режим прекращения огня в целом сохраняется, однако есть нарушения со стороны противника".

Отметим, что перемирие должно было продолжаться с 10 октября, однако ожесточенные бои в Нагорном Карабахе не прекращались еще с ночи. Стороны сразу обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

Обратите внимание! После установления режима прекращения огня Баку и Ереван должны вернуться к переговорам в минском формате.

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