Азербайджан заявил о ракетном ударе со стороны Армении: Ереван этого не признает
Минобороны Азербайджана сообщило о ракетном ударе, который Армения якобы нанесла по Нахичеване и территории Ордубадского района. Кроме того, в Баку заявляют о якобы армянских обстрелах по территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Агджабадинского и Физулинского районов Азербайджана.
Всю эту информацию в Армении опровергают. Данные об обстрелах распространила пресс-служба Минобороны Азербайджана.
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Оперативно-тактическая ракета, выпущенная 15 октября в 10:44 Вооруженными силами Армении с территории оккупированного Губадлинского района, разорвалась на территории Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики. Мирные жители и гражданские объекты не пострадали,
– говорится в сообщении.
Заметим, что Нахичеванская автономная республика – это азербайджанский эксклав, граничащий с Ираном и Арменией.
Минобороны Армении, в свою очередь, опровергает эту информацию и говорит, что никакого удара по Ордубадскому району Нахичеванской автономии не было.
До этого, утром 16 октября, пресс-секретарь Минобороны Армении сообщил о якобы масштабном наступлении Азербайджана в северном направлении линии фронта в Нагорном Карабахе. Он добавил, что силы Азербайджана удалось отбросить.
Когда возник конфликт в Нагорном Карабахе?
Нагорный Карабах – регион населенный армянами в составе Азербайджана. Борьба за эту территорию продолжается уже более века.
Текущий конфликт фактически начался в 1988 году, когда Нагорный Карабах захотел выйти из состава Азербайджанской СССР и войти в состав Армянской. А в конце 1980-х проармянские силы при поддержке Еревана приняли Нагорный Карабах под свой контроль. Долгое время конфликт был заморожен, однако боевые действия возобновились 27 сентября 2020 года.