Минобороны Азербайджана сообщило о ракетном ударе, который Армения якобы нанесла по Нахичеване и территории Ордубадского района. Кроме того, в Баку заявляют о якобы армянских обстрелах по территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Агджабадинского и Физулинского районов Азербайджана.

Всю эту информацию в Армении опровергают. Данные об обстрелах распространила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

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Оперативно-тактическая ракета, выпущенная 15 октября в 10:44 Вооруженными силами Армении с территории оккупированного Губадлинского района, разорвалась на территории Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики. Мирные жители и гражданские объекты не пострадали,

– говорится в сообщении.

Заметим, что Нахичеванская автономная республика – это азербайджанский эксклав, граничащий с Ираном и Арменией.

Минобороны Армении, в свою очередь, опровергает эту информацию и говорит, что никакого удара по Ордубадскому району Нахичеванской автономии не было.

До этого, утром 16 октября, пресс-секретарь Минобороны Армении сообщил о якобы масштабном наступлении Азербайджана в северном направлении линии фронта в Нагорном Карабахе. Он добавил, что силы Азербайджана удалось отбросить.

Обратите внимание! 10 октября стороны должны были прекратить огонь, потому что договорились о перемирии. Впрочем, длилось оно недолго, всего несколько часов, а потом государства вновь возобновили боевые действия.



ЕС, НАТО, Украина и Россия призывают страны прекратить боевые действия и восстановить переговоры.