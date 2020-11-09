Азербайджан заявил об "освобождении от оккупации" более 20 сел в Нагорном Карабахе:
Азербайджанская сторона сообщила об "освобождении от армянской оккупации" еще 23 населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Всего с начала обострения конфликта Азербайджан якобы взял под контроль 240 сел и городов. В то же время Армения такую информацию отрицает.
Азербайджан "освободил" 6 сел Физулинского, 4 села Ходжалинского, 5 сел Ходжавендского, 3 – Джебраильского, по два села в Губадлинском и Зангиланском районах. Об этом в твиттере сообщил азербайджанский президент Ильхам Алиев.
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По его словам, азербайджанская армия освободила от оккупации села
- Физулинского района – Гобу Дилагарда, Ял Пирахмедли, Юхары Яглывенд, Дилагада, Сеид Махмудлу, Алескерли;
- Ходжалинского – Демирчиляр, Чанакчы, Мадаткенд, Сыгнаг;
- Ходжавендского – Сусанлыг, Доми, Туг, Акаку, Азых;
- Джебраильского – Гусейналылар, Сеюдлю, Ашагы Сирик;
- Губадлинского – Юхары Моллу, Ашагы Моллу, Ходжик;
- Зангиланского – Кечикли, Ордекли.
Карабах – это Азербайджан
– написал Алиев.
По информации азербайджанской стороны, во время боев, которые продолжаются с 27 сентября, ВС Азербайджана "освободили" более 240 населенных пунктов. В частности, города Шуша, Зангилан, Джабраил, Губадлы и Физули, а также поселок Гадрут. В то же время армянская сторона эту информацию отрицает.
Что известно о конфликте между Арменией и Азербайджаном?Он длится уже более 30 лет, однако в конце сентября 2020 года разгорелся с новой силой. Несколько раз стороны договаривались о мире, но каждый раз его нарушали. Хуже всего, что страдает мирное население Нагорного Карабаха.
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