Азербайджанская сторона сообщила об "освобождении от армянской оккупации" еще 23 населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Всего с начала обострения конфликта Азербайджан якобы взял под контроль 240 сел и городов. В то же время Армения такую информацию отрицает.

Азербайджан "освободил" 6 сел Физулинского, 4 села Ходжалинского, 5 сел Ходжавендского, 3 – Джебраильского, по два села в Губадлинском и Зангиланском районах. Об этом в твиттере сообщил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

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По его словам, азербайджанская армия освободила от оккупации села

Физулинского района – Гобу Дилагарда, Ял Пирахмедли, Юхары Яглывенд, Дилагада, Сеид Махмудлу, Алескерли;

– Гобу Дилагарда, Ял Пирахмедли, Юхары Яглывенд, Дилагада, Сеид Махмудлу, Алескерли; Ходжалинского – Демирчиляр, Чанакчы, Мадаткенд, Сыгнаг;

– Демирчиляр, Чанакчы, Мадаткенд, Сыгнаг; Ходжавендского – Сусанлыг, Доми, Туг, Акаку, Азых;

– Сусанлыг, Доми, Туг, Акаку, Азых; Джебраильского – Гусейналылар, Сеюдлю, Ашагы Сирик;

– Гусейналылар, Сеюдлю, Ашагы Сирик; Губадлинского – Юхары Моллу, Ашагы Моллу, Ходжик;

– Юхары Моллу, Ашагы Моллу, Ходжик; Зангиланского – Кечикли, Ордекли.

Карабах – это Азербайджан

– написал Алиев.

По информации азербайджанской стороны, во время боев, которые продолжаются с 27 сентября, ВС Азербайджана "освободили" более 240 населенных пунктов. В частности, города Шуша, Зангилан, Джабраил, Губадлы и Физули, а также поселок Гадрут. В то же время армянская сторона эту информацию отрицает.

Обратите внимание! Ранее Алиев заявил, что вооруженные силы страны окружили армянских военных в городе Шуши в Нагорном Карабахе. Официальный представитель Минобороны Армении Арцруни Ованнисян опроверг это заявление.