Минобороны Азербайджана заявило, что войска Армении отступают, оставляя позиции на Ходжавендском направлении в Нагорном Карабахе. В то же время официального подтверждения этому армяне не предоставляют.

Тем временем азербайджанская армия продолжает наступление вглубь территории конфликта. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

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В ведомстве отметили, что Армения оставила позиции на Ходжавендском направлении. В этом регионе бои с разной интенсивностью продолжаются с 24 октября.

В этом направлении фронта нанесен урон огнем по позициям противника. Противник, понесший большие потери, бежал, оставив некоторые рубежи,

– заявили в министерстве.

Азербайджан берет под контроль все больше сел и городов

4 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его войска взяли под контроль 7 новых сел, а по состоянию на 7 ноября азербайджанская армия контролировала уже 16 населенных пунктов в регионе.

Кроме того, Азербайджан освободили от армии Армении город Шуша (в армянском варианте – Шуши). В военном плане это едва ли не самый важный стратегический объект во всей войне за Нагорный Карабах.

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За что воюют в Нагорном Карабахе

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха продолжается уже более 30 лет , но в конце сентября 2020 года разгорелся с новой силой.

, но в конце сентября 2020 года разгорелся с новой силой. Большую часть Нагорного Карабаха составляют этнические армяне . Не удивительно, что этот регион еще раньше заявил о своем желании стать частью Армянской ССР.

. Не удивительно, что этот регион еще раньше заявил о своем желании стать частью Армянской ССР. Однако еще до распада Советского Союза и образования независимых Армении и Азербайджана Нагорно-Карабахская автономная область входила в состав Азербайджанской ССР.

Нагорно-Карабахская автономная область входила в состав Азербайджанской ССР. Серьезные вооруженные столкновения начались еще в 1990 году . В 1992 году нагорно-карабахский парламент провозгласил независимость так называемой Нагорно-Карабахской Республики.

. В 1992 году нагорно-карабахский парламент провозгласил независимость так называемой Нагорно-Карабахской Республики. Только в 1994 году стороны подписали бишкекский протокол , который предусматривал прекращение огня. Несмотря на это, в районе Нагорного Карабаха между странами время от времени происходили вооруженные столкновения, которые не перерастали в масштабные военные действия.

, который предусматривал прекращение огня. Несмотря на это, в районе Нагорного Карабаха между странами время от времени происходили вооруженные столкновения, которые Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, в регионе продолжаются активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе и среди гражданского населения.

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