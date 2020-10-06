Азербайджан вынужден закрыть воздушное пространство, ведь существует угроза авиаудара со стороны Армении. Все из-за конфликта, который продолжается между странами. Власти Азербайджана отметили, что не могут предугадать действия своего врага, а потому пытаются избежать каких-либо провокаций.

Как сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, "Азербайджанские авиалинии" в понедельник, 5 октября 2020 года, разослали сообщение всем крупным авиаперевозчикам.

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Перевозчиков предупредили об изменении маршрута в воздушном пространстве Азербайджана.

"После целенаправленного ракетного удара Армении по крупным городам Азербайджана можно ожидать любых провокаций в отношении гражданской авиации", – написал Гаджиев на своей твиттер-странице.

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В то же время Союз армян Украины сообщил 24 каналу, что информация о ракетных ударах Армении по крупным городам Азербайджана является ложной.

Армения наносила удары не по городам, а по военным объектам. Ни один гражданский объект не был поврежден,

– объяснили представители союза.

По их словам, армяне официально предупреждали и призывали власти Азербайджана прекратить обстрелы армянских населенных пунктов, которые ведутся ежедневно.

Справка. Конфликт между Азербайджаном и Арменией длится более 30 лет. Из-за территории Нагорного Карабаха страны враждуют уже по меньшей мере столетие. Дело в том, что этот регион – азербайджанский, однако его населяют армяне. Конфликт возобновился 27 сентября 2020 года. Подробнее об этом – читайте здесь.

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