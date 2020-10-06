Угроза авиаудара: Азербайджан закрыл воздушное пространство
Азербайджан вынужден закрыть воздушное пространство, ведь существует угроза авиаудара со стороны Армении. Все из-за конфликта, который продолжается между странами. Власти Азербайджана отметили, что не могут предугадать действия своего врага, а потому пытаются избежать каких-либо провокаций.
Как сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, "Азербайджанские авиалинии" в понедельник, 5 октября 2020 года, разослали сообщение всем крупным авиаперевозчикам.
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Перевозчиков предупредили об изменении маршрута в воздушном пространстве Азербайджана.
"После целенаправленного ракетного удара Армении по крупным городам Азербайджана можно ожидать любых провокаций в отношении гражданской авиации", – написал Гаджиев на своей твиттер-странице.
Позиция армян в Украине
В то же время Союз армян Украины сообщил 24 каналу, что информация о ракетных ударах Армении по крупным городам Азербайджана является ложной.
Армения наносила удары не по городам, а по военным объектам. Ни один гражданский объект не был поврежден,
– объяснили представители союза.
По их словам, армяне официально предупреждали и призывали власти Азербайджана прекратить обстрелы армянских населенных пунктов, которые ведутся ежедневно.
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