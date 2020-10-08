Азербайджанцы обстреляли собор и захватили армянские танки: фото и видео
Военные силы Азербайджана обстреляли давний собор в Шуши, что в Нагорном Карабахе. Об этом сообщило министерство обороны Армении. Азербайджанцы, в свою очередь, похвастались тремя захваченными вражескими танками.
Древний собор пострадал во время обстрела
Собор Святого Христа Всеспасителя построили еще в 19-м веке и восстановили в 90-х годах 20-го. В Минобороны Армении говорят, что во время ракетного обстрела в храме были верующие. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
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Информации о жертвах и пострадавших нет. Однако, как видно из фото, собор сильно поврежден.
Армения говорит, что собор обстреляли ракетами / Фото Mash
Собор сильно пострадал/ Фото Mash
Во время обстрела внутри якобы были люди / Фото Mash
Азербайджан захватил три армянские танки
Между тем, военные Азербайджана сообщили об успехах в противостоянии с армянами. Им удалось захватить три танка противника. Все боевые машины в хорошем техническом состоянии и на ходу.
Танки "Т-72" захватили возле Горадиза. Пока информацию о потере бронемашин армянская сторона не подтвердила.
Смотрите видео Минобороны Азербайджана: