Военные силы Азербайджана обстреляли давний собор в Шуши, что в Нагорном Карабахе. Об этом сообщило министерство обороны Армении. Азербайджанцы, в свою очередь, похвастались тремя захваченными вражескими танками.

Древний собор пострадал во время обстрела

Собор Святого Христа Всеспасителя построили еще в 19-м веке и восстановили в 90-х годах 20-го. В Минобороны Армении говорят, что во время ракетного обстрела в храме были верующие. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

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Информации о жертвах и пострадавших нет. Однако, как видно из фото, собор сильно поврежден.



Армения говорит, что собор обстреляли ракетами​ / Фото Mash



Собор сильно пострадал/ Фото Mash



Во время обстрела внутри якобы были люди / Фото Mash

Азербайджан захватил три армянские танки

Между тем, военные Азербайджана сообщили об успехах в противостоянии с армянами. Им удалось захватить три танка противника. Все боевые машины в хорошем техническом состоянии и на ходу.

Танки "Т-72" захватили возле Горадиза. Пока информацию о потере бронемашин армянская сторона не подтвердила.

Смотрите видео Минобороны Азербайджана:

Важно! Военные действия между Азербайджаном и Арменией возобновились 27 сентября 2020 года. Страны в течение долгих десятилетий не могут поделить территорию Нагорного Карабаха. Обе стороны сообщают о потерях. Международное сообщество призывает прекратить боевые действия.