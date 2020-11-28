В Азербайджане автомобиль подорвался на противотанковой мины. В результате погибли 4 гражданских человека, которые находились внутри.

Трагедия случилась 28 ноября во селе Ашага Сейидахмедли Физулинского района. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана. К слову Азербайджан заявил об "освобождении от оккупации" более 20 сел в Нагорном Карабахе: перечень На месте работали сотрудники прокуратуры, которые назначили судебно-медицинскую экспертизу тел погибших. Позже сообщили, что жертвы установлены. Прокуратура возбудила 2 уголовных дела. Боевые действия между Азербайджаном и Арменией: что известно 27 сентября на территории Нагорного Карабаха обострился давний военный конфликт между Арменией и Азербайджаном.

Боевые действия между странами продолжались примерно полтора месяца на нескольких различных направлениях.

Оба государства ввели режим военного положения на своих территориях.

9 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали историческое соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе.

Однако армяне восприняли это соглашение как капитуляцию. Поэтому в стране вспыхнули массовые протесты, люди захватили и разгромили здание правительства и парламента.