Утром 14 октября на двор сельской общеобразовательной школы упал артиллерийский снаряд. Он оказался на территории образовательного учреждения в Тертерском районе Азербайджана.

В Азербайджане считают, что к этому причастна армянская армия. Об этом случае сообщили на странице генеральной прокуратуры Азербайджана в фейсбуке.

Ранее Армянская армия отступает в Нагорном Карабахе

Детали инцидента

Из-за разрыва снаряда ранения различной тяжести получили по меньшей мере 7 человек. Отмечают, что среди них были 2 местных чиновника.

В частности с раннего утра 14 октября 2020 года район Тертер подвергся интенсивному ракетному и сильному артиллерийскому обстрелу с разных сторон.

Как сообщалось ранее, грубо нарушая требования гуманитарного прекращения огня, объявленного 10 октября 2020 года в 12:00, включая нормы и принципы Женевских конвенций, вооруженные силы Армении продолжают теракты против нашего гражданского населения,

– говорится в сообщении.

Тертерский район, где обстреляли школу – смотрите на карте

Другие последствия обстрелов

Кроме того, также ранили местного журналиста во время обстрела автомобиля телекомпании. Он работал в прифронтовой зоне.

Сейчас все необходимые следственные мероприятия проводятся органами прокуратуры.

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