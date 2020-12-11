В Азербайджане приняли решение отменить военное положение. Соответствующий документ приняли в парламенте страны, он вступит в силу в полночь 12 декабря.

Решение об отмене военного положения было принято сегодня, 11 декабря. Об этом сообщает Report. К теме Алиев назвал Ереван исторической землей Азербайджана: реакция Армении Как отметили в издании, документ был предложен президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Военное положение в Азербайджане: что известно Парламент Азербайджана ввел военное положение в стране 27 сентября.

Решение действовало, как отметила местная власть, не по всей территории страны, а в "ряде городов и районов государства".

Также вводили комендантский час с 21:00 до 6:00 в отдельных населенных пунктах.

Стоит отметить, что накануне к такому же действию прибегли и в Армении. Там объявили военное положение на всей территории, в оккупированном Нагорном Карабахе тоже. Подробнее о военных действиях в Нагорном Карабахе – читайте в материалах 24 канала.