В Азербайджане 10 декабря провели военный парад в честь прекращения военных действий в Нагорном Карабахе. Поздравить своего союзника президента Ильхама Алиева приехал и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Участие в параде приняли и турецкие военные

Действо состоялось на площади Свободы и привлекли к нему около 3 тысяч азербайджанских военнослужащих. Об этом пишет ArmyInform.

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Участие в параде приняли и 2 783 военных из Турции. Такое количество выбрали, чтобы оно соответствовало потерям Азербайджана в вооруженном конфликте в Карабахе.

Азербайджан продемонстрировал трофеи, добытые в войне

Затем по площади проехали 150 единиц военной техники: ракеты, артиллерия, системы противовоздушной обороны, а также боевые корабли.

Похвастались азербайджанцы и трофеями, добытыми в войне.

Карабах – наша древняя историческая земля. На протяжении веков азербайджанский народ жил, строил и творил на этих землях. И теперь весь мир увидел, что Нагорный Карабах – неотъемлемая часть Азербайджана с точки зрения международного права,

– сказал президент Ильхам Алиев.

Смотрите видео с парада в Баку:

Главное о противостоянии между Азербайджаном и Арменией: