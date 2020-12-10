В Баку провели парад победы: кто приехал отмечать триумф в Карабахе – видео
В Азербайджане 10 декабря провели военный парад в честь прекращения военных действий в Нагорном Карабахе. Поздравить своего союзника президента Ильхама Алиева приехал и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Участие в параде приняли и турецкие военные
Действо состоялось на площади Свободы и привлекли к нему около 3 тысяч азербайджанских военнослужащих. Об этом пишет ArmyInform.
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Участие в параде приняли и 2 783 военных из Турции. Такое количество выбрали, чтобы оно соответствовало потерям Азербайджана в вооруженном конфликте в Карабахе.
Азербайджан продемонстрировал трофеи, добытые в войне
Затем по площади проехали 150 единиц военной техники: ракеты, артиллерия, системы противовоздушной обороны, а также боевые корабли.
Похвастались азербайджанцы и трофеями, добытыми в войне.
Карабах – наша древняя историческая земля. На протяжении веков азербайджанский народ жил, строил и творил на этих землях. И теперь весь мир увидел, что Нагорный Карабах – неотъемлемая часть Азербайджана с точки зрения международного права,
– сказал президент Ильхам Алиев.
Смотрите видео с парада в Баку:
Главное о противостоянии между Азербайджаном и Арменией:
- Конфликт между странами из-за Нагорного Карабаха длился не одно десятилетие.
- Боевые действия возобновились в конце сентября 2020 года.
- После мощного наступления в Карабахе Армения согласилась подписать соглашение о прекращении огня с Азербайджаном.
- В Армении подписание соглашения вызвало волну протестов, ведь шаг премьера Пашиняна восприняли как капитуляцию.
- Турция и Россия будут мониторить ситуацию по выполнению условий мирного договора в Карабахе. Российские миротворцы работают в бывшей зоне конфликта.
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