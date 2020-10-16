Азербайджанская пехота наступает среди разбитых армянских танков и тел погибших: видео (18+)
В сети появилась видеозапись передвижения подразделения армии Азербайджана на Джебраил. Военные идут в наступление, минуя разбитые армянские танки и тела погибших.
Видео наступления азербайджанской пехоты обнародовали в сети, сообщает "Цензор.НЕТ".
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На нем заметно, что солдаты передвигаются на военной технике по дороге. Вокруг много разбитой техники армии Армении. А также лежат тела убитых бойцов – их не успели забрать с поля боя.
Азербайджанские военные наступают: видео (18+)
Что известно о конфликте в Нагорном Карабахе?Нагорный Карабах – регион, населенный армянами в составе Азербайджана. Борьба за территорию продолжается уже более чем столетие.
Текущий конфликт начался в 1988 году. Тогда Нагорный Карабах захотел выйти из состава Азербайджанской СССР и войти в состав Армянской. В конце 1980-х годов провирменские силы при поддержке Еревана взяли Нагорный Карабах под свой контроль. Конфликт удалось заморозить на длительное время. Новые обороты он набрал 27 сентября 2020 года.