В сети появилась видеозапись передвижения подразделения армии Азербайджана на Джебраил. Военные идут в наступление, минуя разбитые армянские танки и тела погибших.

Видео наступления азербайджанской пехоты обнародовали в сети, сообщает "Цензор.НЕТ".

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На нем заметно, что солдаты передвигаются на военной технике по дороге. Вокруг много разбитой техники армии Армении. А также лежат тела убитых бойцов – их не успели забрать с поля боя.

Азербайджанские военные наступают: видео (18+)

Важно! 10 октября стороны должны были прекратить огонь, ведь договорились о перемирии. Однако тишина продолжалась недолго, всего несколько часов. А тогда Армения и Азербайджан вновь возобновили боевые действия.