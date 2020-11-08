Азербайджанские войска обстреливают города Степанакерт и Мартуни в Нагорном Карабахе
Войска Азербайджана 8 ноября из ракет обстреляли столицу Нагорного Карабаха, город Степанакерт. Известно по меньшей мере, 1 раненого среди гражданского населения.
В Нагорном Карабахе также заявили об обстреле города Мартуни (второй по величине после Степанакерта). Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
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Что говорят в Армении
Министр Обороны Армении Арцруни Ованнисян сообщил, что обстрелы на территории Мартуни были, однако пока ситуацию удалось стабилизировать.
Интенсивные бои идут в направлении Мартуни. Сегодня отражены одно – два наступательных действия противника. На этом участке сейчас стабильность, – отметил Ованнисян.
Что говорят в Азербайджане
В Минобороне Азербайджана заявили, что их армия расширяет наступление в этом тактическом направлении и сохраняет свои преимущества. Азербайджан уже принимает поздравления через взятие под контроль города Шуша.
Что происходит в Нагорном Карабахе 8 ноября
- Утром 8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что его армия взяла под контроль город Шуша.
- Контроль над этим городом имеет ключевое значение для войны в Нагорном Карабахе. Шуша расположена недалеко от столицы Нагорного Карабаха города Степанакерт.
- По данным СМИ, жителей Степанакерта уже эвакуируют.
- В то же время Армения отрицает взятия города Шуша войсками Азербайджана. Там настаивают, что бои за город продолжаются.
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