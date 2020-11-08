Войска Азербайджана 8 ноября из ракет обстреляли столицу Нагорного Карабаха, город Степанакерт. Известно по меньшей мере, 1 раненого среди гражданского населения.

В Нагорном Карабахе также заявили об обстреле города Мартуни (второй по величине после Степанакерта). Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Что говорят в Армении

Министр Обороны Армении Арцруни Ованнисян сообщил, что обстрелы на территории Мартуни были, однако пока ситуацию удалось стабилизировать.

Интенсивные бои идут в направлении Мартуни. Сегодня отражены одно – два наступательных действия противника. На этом участке сейчас стабильность, – отметил Ованнисян.

Что говорят в Азербайджане

В Минобороне Азербайджана заявили, что их армия расширяет наступление в этом тактическом направлении и сохраняет свои преимущества. Азербайджан уже принимает поздравления через взятие под контроль города Шуша.

Что происходит в Нагорном Карабахе 8 ноября