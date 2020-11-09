Армия Азербайджана взяла под контроль город Шуши. После этого жители Степанакерта – столицы так называемой "Нагорно-Карабахской республики" – начали массово бежать из города.

В сети обнародовали видео, подтверждающее информацию о массовом побеге армян из Степанакерта, сообщает 24 канал.

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На ролике заметно большое количество транспорта – люди спешат уехать из Карабаха. Из-за этого на трассе, ведущей в сторону границы с Арменией, образовалась огромная пробка.

По словам спикера так называемого "президента" непризнанной "Нагорно-Карабахской республики" Ваграма Погосяна, по состоянию на 9 ноября, Вооруженные силы Азербайджана находятся на подступах к Степанакерту.

Уже под угрозой существование столицы. Если хотим, чтобы Шуши снова стал нашим, был сохранен Арцах (самоназвание так называемой "республики" – 24 канал), следует приложить все усилия для организации надежной обороны Степанакерта и других направлений линии фронта,

– написал Погосян.

Армяне бегут из Степанакерта: смотрите видео

Tysiące samochodów kierowało się wczoraj wieczorem ze Stepanakertu w góry. Tragedia tysięcy rodzin. To jest prawdziwy obraz wojny. pic.twitter.com/5cHSO5p0uV — Witold Repetowicz (@WitoldRPL) November 8, 2020

К слову, ранее в Азербайджане сообщили о взятии под контроль еще 23 наседленных пунктов в Нагорном Карабахе. Всего с начала конфликта (27 сентября 2020 года) войска этой страны захватили более 240 городов и сел. В частности, города Шуша, Зангилан, Джабраил, Губадлы и Физули, а также поселок Гадрут. В то же время армянская сторона эту информацию отрицает.