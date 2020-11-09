Азербайджанские войска подступают к Степанакерту: армяне массово бегут из города – видео
Армия Азербайджана взяла под контроль город Шуши. После этого жители Степанакерта – столицы так называемой "Нагорно-Карабахской республики" – начали массово бежать из города.
В сети обнародовали видео, подтверждающее информацию о массовом побеге армян из Степанакерта, сообщает 24 канал.
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На ролике заметно большое количество транспорта – люди спешат уехать из Карабаха. Из-за этого на трассе, ведущей в сторону границы с Арменией, образовалась огромная пробка.
По словам спикера так называемого "президента" непризнанной "Нагорно-Карабахской республики" Ваграма Погосяна, по состоянию на 9 ноября, Вооруженные силы Азербайджана находятся на подступах к Степанакерту.
Уже под угрозой существование столицы. Если хотим, чтобы Шуши снова стал нашим, был сохранен Арцах (самоназвание так называемой "республики" – 24 канал), следует приложить все усилия для организации надежной обороны Степанакерта и других направлений линии фронта,
– написал Погосян.
Армяне бегут из Степанакерта: смотрите видео
К слову, ранее в Азербайджане сообщили о взятии под контроль еще 23 наседленных пунктов в Нагорном Карабахе. Всего с начала конфликта (27 сентября 2020 года) войска этой страны захватили более 240 городов и сел. В частности, города Шуша, Зангилан, Джабраил, Губадлы и Физули, а также поселок Гадрут. В то же время армянская сторона эту информацию отрицает.
Что известно о конфликте между Арменией и Азербайджаном?Он длится уже более 30 лет, однако в конце сентября 2020 года разгорелся с новой силой. Несколько раз стороны договаривались о мире, но каждый раз его нарушали. Хуже всего, что страдает мирное население Нагорного Карабаха.
Шуши – город, который расположен на дороге, которая объединяет армянскую границу и так называемую столицу непризнанной "Нагорно-Карабахской республики" – Степанакерт.
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