Конфликт между Арменией и Азербайджаном набирает обороты. Несмотря на объявленное перемирие, обстрелы не прекращаются. Так, 10 октября под огонь артиллерии попал азербайджанский город Гянджа. В результате атаки погибли 7 человек, еще три десятка пострадали.

Обстрел Гянджи: главное

В Министерстве обороны Азербайджана обвинили в обстрелах армянских военных.

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Заметим, что Гянджа – это второй по величине город Азербайджана. Оно регулярно попадает под обстрелы.

Город Гянджа снова подвергся обстрелу. Армянские вооруженные силы вновь обстреливают город Гянджа,

– говорится в сообщении.

По информации Азербайджана, в результате атаки погибли семь человек, еще 33 пострадали. Среди них были и дети. Продолжаются поисково-спасательные работы, из-под завалов спасают людей.

Последствия обстрела города Гянджи / Фото Getty Images

Что об этом говорит Нагорный Карабах

Руководство непризнанного Нагорного Карабаха опровергает утверждения азербайджанской стороны об обстреле Гянджи, называя их "абсолютной ложью". Такое же мнение разделяет и Армения. В то же время Карабах заявляет, что сам страдает от обстрелов.

Нагорный Карабах обвинил азербайджанскую сторону в обстрелах населенных пунктов:

Степанакерт,

Гадрут,

Мартуни.

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Позиция ОБСЕ