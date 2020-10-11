Сорванное перемирие: под огонь попал азербайджанский город Гянджа, есть погибшие
Конфликт между Арменией и Азербайджаном набирает обороты. Несмотря на объявленное перемирие, обстрелы не прекращаются. Так, 10 октября под огонь артиллерии попал азербайджанский город Гянджа. В результате атаки погибли 7 человек, еще три десятка пострадали.
Обстрел Гянджи: главное
В Министерстве обороны Азербайджана обвинили в обстрелах армянских военных.
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Заметим, что Гянджа – это второй по величине город Азербайджана. Оно регулярно попадает под обстрелы.
Город Гянджа снова подвергся обстрелу. Армянские вооруженные силы вновь обстреливают город Гянджа,
– говорится в сообщении.
По информации Азербайджана, в результате атаки погибли семь человек, еще 33 пострадали. Среди них были и дети. Продолжаются поисково-спасательные работы, из-под завалов спасают людей.
Последствия обстрела города Гянджи / Фото Getty Images
Что об этом говорит Нагорный Карабах
Руководство непризнанного Нагорного Карабаха опровергает утверждения азербайджанской стороны об обстреле Гянджи, называя их "абсолютной ложью". Такое же мнение разделяет и Армения. В то же время Карабах заявляет, что сам страдает от обстрелов.
Нагорный Карабах обвинил азербайджанскую сторону в обстрелах населенных пунктов:
- Степанакерт,
- Гадрут,
- Мартуни.
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Позиция ОБСЕ
Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама призвал Армению и Азербайджан обменяться пленными и погибшими.
Нам нужна стабильность, как на месте, так и в процессе, курируемом сопредседателями Минской группы. Соглашение, которого в ночь (на 10 октября – 24 канал) достигли в Москве Армения и Азербайджан, открывает нам путь к возобновлению содержательных переговоров в согласованном формате,
– заявил Рама.
Он также выразил обеспокоенность увеличением количества погибших из-за обострения в Нагорном Карабахе, а также призвал к гуманитарной паузе.
Международный комитет Красного Креста выразил готовность содействовать обмену телами погибших во время военных действий в Нагорном Карабахе и пленными военнослужащими.
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