Манипуляции на теме экологии в Украине обычно используют для так называемых внутренних разборок в регионах – часто политических или бизнесовых.

Такое мнение высказал политолог Александр Кочетков в комментариях для издания OBOZREVATEL. По его словам, политики часто связаны с промышленным бизнесом в регионах.

"Темы "борьбы" с экологическими проблемами очень часто используют для внутренних разборок – политических или бизнесовых. Это то, что называется "хайп". Это одна из удобных политических и маркетинговых стратегий", – сказал он.

По мнению политолога, все попытки создать экологическое движение, которое было бы заметно, закончились в 1998 году, когда "Партия зеленых" зашла в парламент и за 5 лет ничего так и не сделала.

Также одной из причин появления хайпа на экологии является то, что мы стремимся быть похожим так или иначе на цивилизованные страны, там "зеленые" движения довольно популярны. На позапрошлых парламентских выборах в Украине участвовало аж 4 партии "зеленых",

– сказал Кочетков.

Как сообщалось ранее, в Украине популярны экологические митинги и разного рода заявления псевдо-экоактивистов в промышленных городах. При этом реальные экологические проблемы, такие как вырубка лесов, засорение территорий остаются без внимания десятилетиями, что наносит непоправимый вред экологии Украины.

Экологические же проблемы промышленных городов всегда находятся под постоянным фокусом внимания и постепенно решаются.