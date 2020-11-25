В Крыму эксперты прогнозируют экологическую катастрофу. В частности, Азовское море может превратиться в залив или лиман. Все из-за строительства моста через Керченский пролив – работы осуществляют, не соблюдая никаких правил и экспертиз.

Любые мероприятия, которые осуществляют, не только не согласовываются с нормами законодательства, а категорически противоречат нормам действующего законодательства в Украине. Об этом в эфире 24 канала рассказал заместитель директора института водных проблем и мелиорации НАН Украины Михаил Яцюк.

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По словам Яцюка, строительство моста привело к таким необратимым изменениям:

изменения в плане самого Керченского пролива;

также изменилась береговая линия;

существуют факты уничтожения экологии острова Тузла.

"Азовское море может превратиться не просто в залив, оно может стать лиманом, если не принимать меры", – заверил Яцюк.

Почему строительство моста привело к проблемам

Яцюк сказал, что любое строительство должно проходить с экспертизами. В украинском законодательстве предусмотрен ряд норм и оценка влияния на окружающую среду. Если бы мост строили, соблюдая нормы законодательства Украины, можно было бы предотвратить последствия, которые видят сегодня.

"Мы имеем следственный принцип, что эти нарушения приводят к большим убыткам, которые будут только прогрессировать", – пояснил Яцюк.

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Как предотвратить трагедию

Яцюк отметил, что полностью исправить ситуацию уже невозможно. Однако можно применить определенные меры адаптации, чтобы проблема не ухудшалась. "Влияние есть и оно очень большое – это уже не изменим. Мы можем только минимизировать потенциальные убытки", – сказал эксперт.

Он добавил, что проблему в Азовском море чувствует не только Украина, но и страны, которые граничат с морем.

Грузия, которая уже говорит об изменении миграции рыбы, водяного пласта, качества воды. Это чувствует уже и Румыния, и Болгария, и Турция,

– заверил Яцюк.

Яцюк объяснил, что негативное влияние вследствие этой экологической проблемы почувствуют и жители полуострова. Говорится и об условиях их проживания, и о рисках для здоровья. "Что касается вопроса водоснабжения – те меры, которые осуществляет власть Крыма, могут привести даже к гуманитарной катастрофе", – подытожил он.

К слову! В Крыму серьезная проблема с питьевой водой. Дело в том, что до оккупации полуостров обеспечивала водой Украина. В 2014 году поставки воды прекратили. Подробнее – читайте здесь.