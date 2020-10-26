В результате взрыва российского аварийного танкера "Генерал Ази Асланов" в Азовском море 24 октября трое членов экипажа оказались за бортом. Их поиски "Росморречьфлот" прекратил 26 октября.

По предварительной информации, среди пропавших без вести – боцман, 19-летний матрос и 23-летний практикант. Об этом сообщает ТАСС.

Обратите внимание Российский танкер, взорвавшийся в Азовском море, отбуксировали

Шансов найти живыми троих моряков с аварийного танкера в Азовском море нет, поисковая операция завершена,

– говорится в сообщении.

Что известно о взрыве "Генерала Ази Асланова"