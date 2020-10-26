В Азовском море прекратили поиски пропавших членов экипажа после взрыва российского танкера
В результате взрыва российского аварийного танкера "Генерал Ази Асланов" в Азовском море 24 октября трое членов экипажа оказались за бортом. Их поиски "Росморречьфлот" прекратил 26 октября.
По предварительной информации, среди пропавших без вести – боцман, 19-летний матрос и 23-летний практикант. Об этом сообщает ТАСС.
Обратите внимание Российский танкер, взорвавшийся в Азовском море, отбуксировали
Шансов найти живыми троих моряков с аварийного танкера в Азовском море нет, поисковая операция завершена,
– говорится в сообщении.
Что известно о взрыве "Генерала Ази Асланова"
- Инцидент произошел 24 октября в территориальных водах Азовского моря. Танкер направлялся из оккупированного Россией города Керчь в Ростов-на-Дону.
- Известно, что танкер плыл без груза.
- Причиной трагедии стал взрыв в отсеке балласта на танкере.
- На борту находились 13 членов экипажа. Спасенных членов команды забрало судно "Сириус".
- К спасательной операции привлекали российскую авиацию.