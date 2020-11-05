Замглавы ГБР Александра Бабиков подтвердил информацию из СМИ относительно приказа о его увольнении. В то же время он отметил, что в ближайшее время все же будет оставаться на своей должности.

Комментарий Бабикова относительно приказа об увольнении

По словам Бабикова, он понимает мотивы приказа об увольнении. Но более подробную оценку он пообещал обнародовать позже, передает Интерфакс-Украина.

Актуально Руководитель ГБР подписал указ об увольнении скандального заместителя Бабикова, – СМИ

Поскольку законодательство о труде предусматривает обязательное ознакомление работника с приказом об увольнении, чего сделано не было, я остаюсь первым заместителем директора ГБР,

- пояснил Бабиков.

Один из руководителей ГБР напомнил, что 2 ноября исполняющий обязанности директора Бюро Алексей Сухачев издал приказ о перераспределении обязанностей между заместителями. По словам Бабикова, этим Сухачев "переподчинил Главное следственное управление себе".

"В то же, время вопреки установленному Кабмином порядку вышеупомянутый приказ не завизировали ни заместители, ни даже юристы, и отсутствовало документальное основание необходимости перераспределения обязанностей", – отметил первый заместитель председателя ГБР.

Кроме того, Бабиков рассказал, что обнародовал на своей странице в фейсбук документы, свидетельствующие об отсутствии конфликта интересов у него как у первого заместителя директора ГБР.

Также он сообщил, что подал в суд иск к председателю НАПК Александру Новикову о защите чести и достоинства в связи с распространением неправдивой информации. Дату рассмотрения этого иска еще не назначили.

Обратите внимание Глава НАПК Новиков обвинил руководство ГБР в попытках давления: детали

Коротко об указе об увольнении Бабикова

Как сообщают СМИ, Сухачев подписал документ поздно вечером в пятницу, 30 октября, не ознакомив с ним Бабикова.

Основанием приказа является якобы постоянный конфликт интересов из-за работы в адвокатском объединении Aver Lex. Хотя у Бабикова есть все документы, которые это опровергают.

Aver Lex. Хотя у Бабикова есть все документы, которые это опровергают. СМИ добавляли, что приказ пока "не имеет юридической подоплеки", поскольку Бабиков находится на больничном, поэтому документ пока не реализован.

Источники СМИ утверждают, что проблемы у Александра Бабикова начались из-за активности в нескольких делах, в том числе и в вопросе российских вагнеровцев в Беларуси.

При этом главу Госбюро Алексея Сухачева называют близким к куратору силовиков в офисе президента Олега Татарова – экс-чиновника МВД во времена Виктора Януковича.

К теме ГБР не возглавил адвокат Януковича: новым исполняющим обязанности директора стал Сухачев

Что известно об Александре Бабикове: коротко