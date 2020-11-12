В ОАСК обратился первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков. Он требует, чтобы суд признал приказ о его увольнении противоправным.

Что известно об иске Бабикова

Так, Бабиков просит, чтобы приказ о его увольнении отменили. Об этом сообщили в пресс-службе Окружного административного суда Киева.

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Также мужчина требует восстановления в должности, а также хочет взыскать с ГБР средний заработок за время вынужденного прогула.

Сейчас ОАСК решает, открывать ли производство.

Увольнение Бабикова: что известно

Ранее СМИ сообщили, что исполняющий обязанности главы ГБР Алексей Сухачев подписал приказ об увольнении Бабикова 30 октября, не ознакомив с ним заместителя.

Поэтому Бабиков уверял, что поскольку документа не видел, то будет оставаться первым заместителем директора ГБР.

Причиной для увольнения якобы стал конфликт интересов из-за работы в адвокатском объединении Aver Lex. Бабиков убеждает, что у него есть документы, которые это опровергают.

Кстати Aver Lex ранее защищало интересы беглого экс-президента Виктора Януковича.

Однако кроме этого СМИ предполагали, что проблемы Бабикова в ГБР начались из-за активности в некоторых делах. В частности, по делу российских вагнеровцев в Беларуси.