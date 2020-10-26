В Бахмуте подозреваемый в убийстве собственного товарища сам позвонил в полицию и пытался убедить, что случайно нашел тело погибшего в собственном доме.

О задержании пожилого мужчины, которому инкриминируют совершение убийства с особой жестокостью, сообщили в полиции Донетчины. Полицейские якобы раскрыли преступление за несколько часов с начала следствия.

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По данным правоохранителей, 69-летний заявитель сообщил дежурному о найденном им теле приятеля.

Что известно о сверхжестоком убийстве мужчины в Бахмуте

Пенсионер говорил, что понятия не имеет, что случилось с его товарищем. Он якобы ушел по своим делам, а когда вернулся – увидел 50-летнего погибшего. Следователи выяснили, что умерший жил в одном доме с заявителем. Они начали устанавливать лиц, с которыми общался погибший, и вышли на след пенсионера.

Как оказалось, накануне преступления оба товарища выпивали. Тогда между ними возникла ссора, во время которой 69-летний пенсионер схватил кухонный нож и начал колоть им оппонента. В общем он нанес жертве 60 ударов ножом.

От полученных ранений смерть погибшего была мгновенной.

Фактически пожизненное заключение

Если правоохранители докажут вину подозреваемого, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Учитывая возраст задержанного, такой срок лишения свободы фактически может равняться максимальному наказанию.