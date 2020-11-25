Избранный президентом США Джозеф Байден 24 ноября дал первое телевизионное интервью после своей победы на выборах. В разговоре подчеркнул, что его президентство – не третий срок Барака Обамы. Говорил также о Дональде Трампе, передачу власти и коронавирусе.

Байден дал свое первое интервью после победы на выборах ведущему программы Nightly News на телеканале NBC. Читайте главные цитаты новоизбранного президента США из первой части разговора.

Интересно Первые 100 дней Байдена у власти: что планирует сделать новый президент

Это не третий срок Обамы

О своем президентстве Байден сразу предупредил, что "Это не третий срок Обамы". Он подчеркнул, что "сегодня мы живем в совершенно ином мире, чем во времена администрации Обамы – Байдена. Президент Трамп изменил ситуацию".

"Мы оказались в обстоятельствах, когда альянсы разваливаются. Вот почему я подобрал людей, которые займут ключевые должности в администрации, и при этом представляют весь спектр американского народа, а также спектр Демократической партии", – пояснил Байден.

При этом заверил, что готов назначить в свою администрацию республиканца, который голосовал за Трампа.

Я хочу объединить эту страну. Это цель нашей администрации. Мы больше не можем продолжать этот опасный "политический диалог" (противостояние между демократами и республиканцами, которые усилились за годы президентства Трампа – 24 канал). Этому пора положить конец,

– рассказал демократ.

Байден не будет судиться с Трампом

Политик заявил, что не будет уподобляться Трампу и использовать министерство юстиции США как личный инструмент, чтобы настаивать на какой-то версии событий.

"Но я читал о ряде (уже начатых – 24 канал) расследований на государственном уровне – и здесь я абсолютно ничего не могу поделать", – добавил Байден.

Читайте также Байден лично представил кандидатов на основные должности в администрации: кто они

Приоритеты на первые 100 дней

Байден объявил, что в первые 100 дней у власти сделает приоритетом коронавирусный кризис, миграцию и климат. Так, направит в Сенат США законопроект об иммиграции. Документ позволит получить гражданство более 11 миллионам людей, находящихся в США без документов.

"Я также намерен избавиться от некоторых, на мой взгляд, крайне пагубных президентских указов (Трампа – 24 канал), которые существенно повлияли на ухудшение климата и сделали нас менее здоровыми", – сказал новоизбранный президент США.

Байден также заявил, что он нацелен на определенные шаги, чтобы обеспечить немедленную поддержку штатам и местным властям, чтобы они не разорились на фоне кризиса и ограничений из-за коронавируса. Демократ при этом подчеркнул, что это кризис, который вызывает реальный психологический стресс у миллионов людей.

Беседовал ли Байден с Трампом после выборов

Нет (такой связи не было – 24 канал). Я думаю, что руководители его и моего штаба разговаривали. Но нет, лично я ничего не слышал от президента Трампа,

– сказал Байден.

К теме Байден против Трампа: Верховный суд Невады объявил демократа победителем выборов

Что говорят мировые лидеры

"Америка возвращается. Мы снова во главе. Я разговаривал более чем с 20 мировыми лидерами, и они – буквально все – были рады и даже в какой-то степени взволнованы тем, что Америка теперь снова утвердит свою роль в мире и станет творцом коалиций", – рассказал новоизбранный американский лидер.

Передача власти фактически стартовала

Байден сказал, что сразу же после его победы на выборах поступила информация от Совета национальной безопасности. Так, Совет уже прорабатывает возможность отправлять Бадену ежедневные сводки, которые получает президент.

Команда Байдена также работает над организацией встречи с командой Белого дома, которая отвечает за борьбу с COVID-19.

"Прямо сейчас идет множество обсуждений, и я должен сказать, что обратная связь (относительно передачи власти Байдену – 24 канал) была искренней. До сих пор не было причин жаловаться. Я даже не ожидал такого. Так что да, все уже началось", – сказал демократ.

Когда американцев начнут вакцинировать от COVID-19

Байден сказал, что нынешняя администрация уже распланировала процесс вакцинации от коронавируса: как это должно происходить, что будет доступно, когда и как.

"Мы посмотрим на этот план – нас еще не ознакомили с ним", – добавил американский лидер.

Он сообщил, что уже разговаривал в зуме с ведущими губернаторами страны – пятью республиканцами и пятью демократами. Политики подробно обсуждали необходимость сотрудничества и доставки вакцины в те места, где непосредственно можно будет пройти вакцинацию. Говорили и о том, кого следует вакцинировать первыми.

Я думаю, что мы, очевидно, должны сфокусироваться на врачах, медсестрах и тех людях, которые принимают удар первыми. Также, считаю, нам стоит сконцентрироваться на возможности как можно быстрее открыть школы – и это можно сделать безопасно,

– рассказал новоизбранный президент США.

Поэтому в ближайшие 2 месяца, добавил Байден, его и его команду ждет много работы относительно того, как будет распространяться вакцина.

"Сейчас мы надеемся, что сможем начать – точнее, нынешняя администрация начнет распределять ее еще до нашей присяги (в январе 2021 года – 24 канал)", – сообщил Байден.

Больше на тему выборов президента США в 2020 году можно узнать здесь.



Предварительные результаты выборов президента США / инфографика 24 канала