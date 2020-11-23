Важнейшей задачей для Байдена будет реанимировать политический союз между Вашингтоном и Киевом.

Об этом в редакционной колонке, посвященной Украине, пишет американское издание The Washington Post.

Издание отмечает, что новая администрация Байдена могла бы сделать несколько шагов, чтобы помочь Украине преодолеть коррупцию. "Одним из таких шагов может стать подготовка санкций против судей Конституционного Суда, которые являются "инициаторами скандальных решений". Закон Магнитского предусматривает запрет на получение виз и замораживание активов в таких случаях. Министерство юстиции Байдена также могло бы помочь возобновить усилия, направленные на расследование уголовных дел о коррупции против ключевых украинских олигархов, включая Дмитрия Фирташа и Игоря Коломойского, которые участвовали в блокировании реформ и продвижении российских интересов в Украине", – считают авторы.

Издание напоминает, что в свое время Байден настойчиво подталкивал предыдущее украинское правительство к борьбе с коррупцией, а его требование уволить украинского прокурора было искажено фальшивым утверждением, что тогдашний вице-президент пытался защитить компанию, членом правления которой был Байден-младший. Байден также поддержал помощь со стороны США для Украины, когда Украина сопротивлялась захвату Крыма Россией и вторжению в 2 другие восточные области.

The Washington Post отмечает, что сейчас Зеленский нуждается в поддержке Байдена, как никогда раньше. Бывший шоумен, избранный главой государства, во время предвыборной кампании обещал преодолеть коррупцию в Украине.

"Однако Зеленский недавно убедился, что борьбе с коррупцией сильно препятствует Конституционный суд Украины, который с августа вынес несколько постановлений, ограничивающих ключевые антикоррупционные реформы, включая отмену электронного декларирования доходов. Интересно то, что несколько судей и сами находились под следствием антикоррупционных органов. По мнению украинских экспертов, они также действовали под влиянием украинских олигархов, которые стремились сохранить "старый коррупционный порядок" в Украине. При этом Зеленский и сам допустил несколько ошибок, в частности, это касается давления на руководителя центрального банка Украины, чтобы тот подал в отставку. Зеленский пытался найти действенный ответ на противоречивые судебные решения. Между тем Международный валютный фонд и Европейский Союз угрожают лишить Украину крайне необходимой финансовой помощи из-за ее "антикоррупционного регресса", – говорится в статье.

Авторы уверены, что важнейшей задачей для Байдена будет реанимация политического союза между Вашингтоном и Киевом, который имеет мощную двухпартийную поддержку в Конгрессе, и которая была почти разрушена Трампом.

Хотя Трамп был вынужден восстановить военную помощь Украине, он продолжал продвигать российскую дезинформацию о том, что Украина, а не режим Владимира Путина, вмешивалась в выборы в США в 2016 году, и он никогда не приглашал Зеленского в Вашингтон. Исправление этого мстительного упущения должно стать одной из первых внешнеполитических инициатив Байдена,

– резюмируют в издании.