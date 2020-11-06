Американские СМИ заявили, что Дональд Трамп хочет начать второй срок досрочно, даже не дождавшись результатов выборов. В ответ на это его главный оппонент Джо Байден готовится объявить себя избранным президентом.

Ожидается, что Джо Байден выступит с обращением в ближайшие часы. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает CNN.

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Известно, что Дональд Трамп хочет поставить под сомнение законность выборов. Именно поэтому, по данным источников, Байден хочет немедленно перейти в режим избранного президента. Также избирательный штаб Джо Байдена предупредил, что Трампа могут принудительно выдворить из Белого дома.

Как мы сказали 19 июля, на этих выборах решение принимает американский народ. И правительство Соединенных Штатов вполне способно вывести нарушителей из Белого дома,

– заявил член избирательного штаба Байдена.

Избирательные гонки Трампа и Байдена: что известно

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Сейчас у Байдена 253 голоса из общего числа в 270, следовательно, победа в Аризоне и Неваде будет достаточной для объявления Байдена триумфатором гонки. Взамен у Трампа 214 голосов.

Несмотря на неутешительное положение с результатами голосования, Трамп заявил, что "выигрывает с рекордными цифрами" в истории США и обвинил демократов в "манипуляциях".

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