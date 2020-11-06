Байден готовится объявить себя президентом, – СМИ
Американские СМИ заявили, что Дональд Трамп хочет начать второй срок досрочно, даже не дождавшись результатов выборов. В ответ на это его главный оппонент Джо Байден готовится объявить себя избранным президентом.
Ожидается, что Джо Байден выступит с обращением в ближайшие часы. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает CNN.
Интересно "Не будьте овцами": скандальные заявления Трампа и текущие результаты выборов в США
Известно, что Дональд Трамп хочет поставить под сомнение законность выборов. Именно поэтому, по данным источников, Байден хочет немедленно перейти в режим избранного президента. Также избирательный штаб Джо Байдена предупредил, что Трампа могут принудительно выдворить из Белого дома.
Как мы сказали 19 июля, на этих выборах решение принимает американский народ. И правительство Соединенных Штатов вполне способно вывести нарушителей из Белого дома,
– заявил член избирательного штаба Байдена.
Избирательные гонки Трампа и Байдена: что известно
Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Сейчас у Байдена 253 голоса из общего числа в 270, следовательно, победа в Аризоне и Неваде будет достаточной для объявления Байдена триумфатором гонки. Взамен у Трампа 214 голосов.
Несмотря на неутешительное положение с результатами голосования, Трамп заявил, что "выигрывает с рекордными цифрами" в истории США и обвинил демократов в "манипуляциях".
К теме Трамп хочет начать второй срок досрочно, без победы на выборах, – СМИ
Выборы президента США: что следует знать
- 3 ноября в США стартовали 59 президентские выборы. Всего на выборах было 11 кандидатов, но основная борьба идет между двумя претендентами – Дональдом Трампом и Джозефом Байденом.
- Ранее между Трампом и Байденом уже состоялись два раунда дебатов. Всего в ходе избирательной кампании Байден обвиняет Трампа в некомпетентности и подыгрывании авторитарным режимам (в частности, путинскому).
- Трамп, со своей стороны, утверждает, что сын Байдена причастен к коррупционной схеме в украинской энергетике.
Поделиться новостью