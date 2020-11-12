Джозеф Байден, когда 21 января начнет работу в Овальном кабинете, планирует много инициатив. Среди прочего – отмена некоторых решений Трампа с помощью президентских указов.

24 канал рассказывает, чего можно ждать от старого-нового демократа в Белом Доме. Байден обещал управлять "как американец", но это потребует уважения к политике, за которую голосовало 70 млн американцев-республиканцев.

Сложный первый день

Первый день для Байдена и Харрис обещает быть очень активным / Фото Business Insider

Некоторые политики президента Дональда Трампа определенно почувствуют перемены в ближайшее время, возможно – даже в первый день работы Джозефа Байдена. Но все равно, некоторые решения потребуют помощи Конгресса, который тоже будет разделен по партийному принципу.

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Уже известно, что его команда хочет вернуться к Парижскому соглашению по климату, из которого США только что вышли. О таких намерениях "в первые часы после присяги" сообщает NYT. Через месяц после заявления о желании, Америка вернется.

После этого надо будет подать новое объявление о сокращении выбросов до 2030 года. Но и это еще не все: Байден планирует возобновить обамовские регуляции в отношении окружающей среды , которые ранее отменил Трамп. Самая главная из них – указ о большей добыче полезных ископаемых и прокладке новых трубопроводов.

Другое неотложное дело – вернуться к работе с ВОЗ, которую Трамп (небезосновательно – 24) обвинял в неэффективности и зависимости от Китая.

Байден унаследует пандемию коронавируса, которая продолжает свирепствовать в Штатах. Для борьбы с ней уже объявлена специальная команда из 12 человек, преимущественно врачей. С ВОЗ будет согласовано распространение американской вакцины. Чтобы сделать ее доступной для всех американцев, нужно как минимум 25 млрд долларов США.

Внутри страны разработают протоколы по ношению масок, передает Axios. Впрочем, по данным NYT, у Байдена не будет на это полномочий. Но на территории федеральных зданий и в транспорте между разными штатами такое требование легально. Местные правительства и госпитали могут получить пакет помощи. Маски могли бы спасти 130 тысяч человек еще в марте.

Я попрошу наш Конгресс положить на мой стол до конца января законопроект о коронавирусе со всеми ресурсами, чтобы увидеть эффективность наших мер,

– пообещал Байден в конце октября.

Изюминкой может стать возрождение из забвения "Закона об оборонном производстве" времен Корейской войны. Его использовали и раньше, но не для борьбы с пандемией. Это позволит через приказ президента производить необходимые товары быстрее и наладить процесс поставок масок, антисептиков и других необходимых вещей.

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Доктор Энтони Фаучи, главный американский эпидемиолог, который в последнее время попал в немилость у Трампа и даже получал угрозы, будет играть важную роль в администрации Байдена. Скорее всего, за его советом лидер США обратится в первую очередь. Государственным служащим планируют восстановить право на создание профсоюзов. Сами профсоюзы планируют усилить.

"Каждый президент хочет выполнять обещания в первый день, – пояснил NYT Дэн Пфайффер, который работал старшим советником Обамы и помогал организовывать первый день в Белом Доме. – Исполнительные указы – лучший способ сделать это".

Не все так просто Но если республиканцы сохранят контроль над Сенатом, то отказ от некоторых налоговых льгот может нарваться на протест. Продвижение расовых тем и гражданских прав вообще может потерпеть неудачу. Сенат может блокировать его кандидатов на вакантные должности в правительстве.

Есть еще политика в отношении абортов за рубежом, когда люди прибывают в США, лишь чтобы у их ребенка было американское гражданство. Обычно, запрет на такое и на деятельность консультативных групп, действует только при "красной" администрации. Ожидается, что Байден ее отменит. Но чтобы полностью откатить решение уже почти прежней администрации, потребуется минимум год.

Восстановление репутации и вопросы иммиграции

Байден планирует восстановить репутацию США в мире и этику внутри страны. Во-первых, сигнал будет отправлен в НАТО, что "США вернулись и вы снова можете рассчитывать на нас". Во-вторых, Байден разочарован рабочей этикой среди государственных служащих. Он планирует внедрить более жесткие этические правила при работе в его правительстве.

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С первого дня, каждый член этой администрации должен быть сфокусированным на достижении лучшего для народа Америки, да ни на чем другом,

– говорилось на сайте демократической кампании.

Каждый подпишет этическое обязательство и отказ от подарков со стороны различных лоббистов. Большинство согласно, что восстановить доверие к центральной власти нужно немедленно, потому что администрация Трампа имела доказанные факты коррупции и конфликта интересов.

Наряду с этим, Байден планирует восстановить права трансгендерных студентов, защиту для которых создал в 2016 году Обама. Трамп и его секретарша по образованию Бетси Де Вос отменили это сразу после получения власти. Ранее, такие студенты имели доступ к спорту на основе своей гендерной идентичности и в уборных. Отдел образования должен "энергично обеспечивать выполнение и расследовать нарушения прав трансгендерных студентов".

"Мечтатели" – не преступники – плакат на акции протеста / Фото Quartz

Существует и другая большая программа: DACA (Отложенные действия по детскому прибытию – 24) или, как она больше известна – Dreamers. Это о детях, которых родители незаконно привезли в США. Администрация Трампа все время внедряла более жесткую иммиграционную политику.

Байден же планирует сделать программу постоянно действующей. Она тоже была создана Обамой, еще в 2012 году и защищала 700 тысяч детей. Они выросли в США, но не имели гражданства. Без DACA они могут быть депортированы как и еще 11 млн человек, которые не являются сейчас гражданами.

Кстати, о депортации. Действия Трампа на границе, особенно политика разделения родителей с детьми, имела позорные последствия. Сейчас примерно 545 детей так и не нашли своих родителей. Байден пообещал создать "целевую группу", которая займется этим вопросом и усилит надзор над иммиграционной и таможенной службой США. Тех, кто нарушает закон, надо судить за "жестокое обращение".

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Отдельная история – запрет на въезд из мусульманских стран, особенно из Сирии и Йемена на период 90-120 суток и "Стена Трампа". Ее строительство, конечно, команда Байдена планирует остановить как и "мусульманский бан". Но – и это важно – не сносить уже выстроенные части стены.

Байден и внешняя политика Что касается международной политики, то Байден по крайней мере планирует вернуть США в иранскую ядерную сделку (маловероятно) и продлить срочные переговоры с РФ о СНВ-3 (договор о стратегическом наступательном вооружении, который истекает уже в феврале 2021 года – 24). Интересно, что команда Байдена планирует оставить некоторые тарифы против Китая в действии.

Остается не так долго подождать, чтобы увидеть выполнит ли новая администрация такой большой пакет обещаний и кто встанет у нее на пути.