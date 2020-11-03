За эту должность соревнуются действующий глава страны Дональд Трамп и экс-вице-президент Джо Байден. Как могут измениться отношения Америки и Украины после победы одного из них на выборах?

Сайт 24 канала пообщался с экспертами, чтобы сделать выводы: кто же из кандидатов в президенты США – более благосклонен к Украине и могут ли результаты выборов повлиять на отношения между государствами?

К теме Сколько американцев уже проголосовали на выборах президента США: последние данные

Чья победа – более выгодна для Украины?

Мнения специалистов по этому поводу разделились. Одни другом Украины видят исключительно Джо Байдена, другие выступают за то, чтобы "все оставалось, как есть", третья группа убеждает: особой разницы для Украины нет, однако нам лучше открыто не поддерживать ни одного из кандидатов.

Да, эксперт-международник Николай Капитоненко отмечает, что значение вероятной победы Байдена для Украины преувеличивают. На самом деле, по его словам, особой разницы между политикой кандидата от демократов и нынешнего президента Трампа в отношении нашей страны не будет. Потому что во многом деятельность Байдена будет похожа на то, что делал Обама – осторожная поддержка и попытки не нарушить баланс сил в Восточной Европе.



Джо Байден / Фото Getty Images

Эксперт "Украинская призмы" Александр Краев называет ситуацию довольно двоякой, поскольку для обоих кандидатов тема Украины в определенном смысле стала токсичной. Для Трампа – из-за расследования по делу об импичменте, отчасти спровоцированное якобы его попытками давить на Украину, чтобы получить компромат на главного противника на выборах. Для самого Байдена – через связи его сына с украинской энергетической компанией Burisma, владельцев которой обвиняют в коррупции.

Поэтому, кто бы из них ни победил, по меньшей мере первые полгода об Украине Администрация Президента США вспоминать не будет. В отличие от Конгресса.

Вопрос поддержки наших реформ, санкций против Кремля, предоставление военной и финансовой помощи нашим вооруженным силам, определенные заявления в отношении агрессии России – это все вопросы Конгресса. Белый Дом здесь имеет минимальную инициативу. Поэтому, по сути, для нас более важными я вижу выборы именно в Конгресс, которые также будут 3 ноября,

– пояснил Александр Краев.

Если же обратить внимание на высказывания обоих кандидатов об Украине, то здесь преимущество за Байденом. Его называют нашим большим другом, он занимался Украиной во времена администрации Обамы, и уже тогда заявлял, что нам следует предоставить летальное оружие. Несколько недель назад Байден публично заявил, что будет поддерживать Украину в случае своей победы. Трамп же вспоминал о нас только в случаях, когда нужно было подколоть противника.

Детали Борьба с коррупцией, помощь с агрессией РФ: Байден назвал приоритеты в отношении Украины

Эксперт по вопросам внешней политики и политики Олег Белоколос в свою очередь отмечает, что сегодня отношения Украины и США – на достаточно хорошем уровне и для нас было бы лучше, чтобы все так и оставалось. Специалист приводит пример поздравления штатов по случаю Дня Независимости Украины, где было указано, что, возможно, отношения между странами в этот период переживают лучшие моменты. Также важно, что именно при президентстве Трампа Украина получила американское летальное оружие, а Россия – жесткие санкции.



Дональд Трамп / Фото Getty Images

Мне кажется, для Украины во время выборов в Соединенных Штатах главное – не проявить явно свою заинтересованность в победе того или иного кандидата. Не показать то, что Украина кого-то поддерживает больше,

– говорит эксперт-международник Виктор Каспрук.

Он объясняет: во время прошлой американской президентской кампании мы уже имели не слишком приятный прецедент, когда в некоторых кругах Украину начали обвинять в том, что она, мол, вмешивалась в выборы президента США, поддерживая одного из кандидатов.

"В такой ситуации надо понимать одно: кто бы ни стал президентом Соединенных Штатов, существует влиятельный политический американский истеблишмент, который само решает, какие отношения должны быть США с той или иной страной. И поэтому эти все прогнозы, что нам выгодно, например, больше Байден или Трамп, они – несколько надуманные", – отметил специалист.

Именно утверждение, будто Байден для нас – удобнее, не совсем может оправдаться. Ведь предвыборные обещания не всегда воплощаются в жизнь. Поэтому эксперт отмечает: в этой ситуации Украина придерживается правильной позиции – на официальном уровне не декларируется заинтересованность в том или ином кандидате.

Как это повлияет на отношения между государствами?

В этом вопросе позиции специалистов сходятся: вряд ли стоит ожидать существенных изменений от любого результата выборов.

Да, США, вопреки всему, кто бы ни пришел к власти, является стратегическим союзником Украины и это не раз было доказано, отмечает Виктор Каспрук. Для Украины же важно продемонстрировать, что любое решение, которое примет американский народ, нас устраивает.

Так же, как это было при Обаме, когда Байден был вице-президентом, и есть при Трампе: ограниченная поддержка, незначительный рост со временем финансовой и технической помощи, сохранения давления на Россию (но это не с нами связано, а с тем, что это выгодно самим американцам), поставки оружия в незначительном количестве,

– говорит Николай Капитоненко о политике обоих кандидатов в отношении Украины.

Единственное, что Байден, скорее всего, будет активно продвигать повестку дня демократических ценностей, больше поддерживать гражданское общество в Украине и делать акцент на Западные ценности.

И при Байдене, при его победе, тема Украины не станет приоритетной для Белого Дома, как и при президентстве Трампа. Поэтому принципиальной разницы для нас все же не будет.

Почему Украина – не в приоритете для Штатов?

Позиция США в отношении Украины уже сформировалась и остается постоянной. Она, по словам экспертов, превратилась в дипломатическую рутину. Сейчас же Штаты больше интересуют другие вопросы, которые появились в последние годы, и которые намного важнее для их собственных интересов.

"Для нас, чтобы стать частью Запада, чтобы США относились к нам примерно так, как относятся к Польше сегодня, надо превратиться в то государство, которым стала Польша в 90-х годах, довольно быстро пройдя все этапы транзитные и превратившись в нормальную Западную демократию", – объясняет Николай Капитоненко.

И добавляет: мы на демократию не превратились, а просто называем себя демократическим государством. При этом остаемся неэффективной олигархической страной, где нет верховенства права, работающих прав человека и так далее. И все это хорошо видят. Поэтому, если украинцы докажут обратное, тогда и отношение к нам может измениться. Тогда мы действительно можем стать союзником, а пока – скорее, инструмент внешней политики США.



Политика США в отношении Украины вряд ли изменится после выборов / Фото Getty Images

Виктор Каспрук в свою очередь отмечает, что украинцы действительно имеют определенную иллюзию, якобы тема Украины в США является превалирующей. На самом деле американцы часто не слишком интересуются международной политикой – для них важнее благополучие внутри государства. Политический истеблишмент, же, в принципе, готов развивать отношения между странами.

Отношение обоих кандидатов к агрессии России

Здесь есть определенные различия между кандидатами. Да, политика Байдена будет отличаться от политики Трампа. Хотя оба кандидата воспринимают Россию, как потенциальную угрозу.

"Они – за то, чтобы сохранялись антироссийские санкции, не признают аннексию Крыма, поддерживают Украину и оба выступают за ограниченный диалог с Москвой по тем вопросам, которые для них важны: контроль над вооружением, Ближний Восток, терроризм и нераспространение ядерного оружия", – говорит Николай Капитоненко.

При этом Байден с более глобальных позиций подходит к России. Он пытается держать широкую коалицию, полагаться на союзников. И Украина, возможно, станет одним из них, хотя шансы на это невелики. В этом случае нам удастся что-то получить для своих интересов от победы Байдена.

К теме Главный соперник Трампа и противник России: биография Джо Байдена

Несмотря на всю риторику Трампа, а он – человек эмоциональный и труднопредсказуемым, его команда работает в пользу США, говорит Олег Белоколос. В случае победы Байдена, не вернемся ли мы в ситуацию 2013-2014 годов, когда усиливалось влияние России?

Я могу даже на 200% прогнозировать: если придет Байден, Россия будет делать все, чтобы втянуть новую администрацию США в какие-то переговоры и тем самым ослабить их внимание к Украине,

– отмечает Олег Белоколос.

Трамп и в 2016 году говорил о России много хорошего, а Путина назвал замечательным лидером, с которым можно договориться. В то же время мы наблюдаем увеличение американского контингента на границе с Россией в странах Балтии.

По словам Александра Краева, как раз Трамп был самым жестким президентом в отношении России. А, учитывая то, что он – республиканец, советники по национальной безопасности которого, в основном – старые "ястребы", которые готовы строго бороться с русскими, то, возможно, Трамп является для нас более надежным.

У Байдена же есть шлейф администрации Обамы, которая в свое время начала с русскими перезагрузку отношений. И, если он захочет повторить эту политику, то, возможно, Украина будет не в лучшей ситуации. Хотя кандидат от демократов и уверял, что не будет разговаривать с русскими, пока те не вернут Крым.

То есть получается, что политика в отношении России как Байдена, так и Трампа – похожа. То есть Байден может быть более мягким, а Трамп – жестче, но оба будут оппонировать Кремлю. Так же, как и в определенной степени каждый из них будет поддерживать Украину.